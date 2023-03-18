拜登逼TikTok出售 將遇川普相同難題

美國聯邦機構的各種電子裝置禁裝抖音(TikTok)，以及司法部和聯邦調查局(FBI)調查抖音，使得美中關係更加緊張。(Getty Images)

三年前川普 政府強逼TikTok 脫離中國母公司失敗後，拜登 政府現再次嘗試並串聯各國以國家安全為由禁用。但在幾無實際國安威脅證據下，勢必再遇當初讓川普碰壁的連串憲法及法律障礙。

「華盛頓郵報」報導，強迫TikTok中國母公司「字節跳動」(ByteDance)出脫手中這個全球最受歡迎的App，拜登政府所獲兩黨支持力道高於2020年川普政府做類似嘗試時。由於擔心中國科技實力和社媒對兒少的影響，TikTok近年已成為美國立法者的眼中釘。

但當初川普政府踢到鐵板，是因聯邦法官認為政府沒能證明在美有超過1億用戶的TikTok充分構成國安風險，不足以超越保障言論自由的憲法第一增修條文。這項挑戰現在拜登政府同樣得面對。

總部位於北京的字節跳動公司表示，他們的股份多由大型國際投資者持有，中國政府也可能會阻止他們出售TikTok，因為中國政府當時與川普政府攤牌時，將公家提供業者一些包含推薦演算法等關鍵技術組成列入出口禁令，明顯是為防止TikTok日後被逼強賣。

智庫「外交關係協會」國家安全與中國政策專家西格爾(Adam Segal)表示，他懷疑拜登政府能端出有別於川普時期的策略。川普當初的做法加深美中僵局，中方砲轟美方赤裸裸「打、砸、搶」。

戰略暨國際研究中心(CSIS)戰略科技計畫主任路易斯(Jim Lewis)指出，強行逼售將困難重重，因為TikTok的高商業價值，會使其不易找到擔負得起像中方母公司般重本持股的買家。

字節跳動尚無公開估值，但一些分析師預估到2025年，字節跳動的廣告收入可能達250多億元而超越YouTube。市值應不低於2000億元的字節跳動不大可能在不打昂貴法律官司下拱手讓出TikTok。

字節跳動去年曾研擬15億元、名為「德州計畫」(Project Texas)的改組方案，讓公司既能受到美國政府密切檢視與第三方監督，又能同時保有TikTok的經營權。然而外來投資審查委員會的官員近日告訴字節挑動嫌改組方案不夠，希望業者完全退出在美營運。