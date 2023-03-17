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共和黨提法案：領糧食券要在職、工作年齡提高

編譯陳韻涵／綜合16日電
20多位共和黨籍國會眾議員提出「美國工作法案」(America Works Act)，終止18州默許領取糧食券居民不交在職證明的豁免條款，要求他們必須工作，才能享受福利。圖為紐約市民眾領取麵粉和食物。(Getty Images)
20多位共和黨籍國會眾議員提出「美國工作法案」(America Works Act)，終止18州默許領取糧食券居民不交在職證明的豁免條款，要求他們必須工作，才能享受福利。圖為紐約市民眾領取麵粉和食物。(Getty Images)

共和黨籍國會眾議員要求增加對糧食券(food stamp)領取者的在職證明要求，藉此填補法規漏洞，卻讓年長的受惠對象必須工作才能續享此福利。

根據政府定義，俗稱「糧食券」的聯邦營養補充援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)適用對象為「身體健全且無撫養者的成人」，換言之，四肢健全的年輕勞工若無孩子等撫養者，便不能領糧食券。

聯邦眾議員強生(Dusty Johnson)及其他20多位共和黨議員14日提出「美國工作法案」(America Works Act)，終止18州默許領取糧食券州民不交在職證明的豁免條款。

這項法案也要求年長的勞工證明他們有工作，或有在參加職訓計畫，方能領取糧食券。

依據現行規定，身體健全且無撫養者的18歲到49歲成人，每周要工作20小時才能加入糧食券計畫；新法案要求提高年齡限制到與聯邦醫療保險(Medicare)相同的65歲門檻，後者保障65歲以上長者。

強生在聲明中表示，新冠肺炎疫情之前的數據顯示，140萬名無撫養者的成人「回報淨零收入，亦即無業」。

農業部最新數據顯示，這相當於去年12月領取糧食券者的3%，約為4260萬人。 

強生表示，「工作是擺脫貧窮的最佳辦法，要求工作證明已證實有效，能工作的人就必須工作。」

強生推文寫道，家人曾在他幼時接受糧食券補助，他本人便是「辛勤工作獲得報償的見證人」。

領取糧食券要看工作證明的時機，讓低收入戶更痛苦，現有32州要求本月廢除糧食券補助，部分專家形容這會造就「飢餓懸崖」(hunger cliff)。

自由派智庫機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Proposals，簡稱CBPP)15日的報告指出，必須否決最新提案，大多數65歲以下且領取糧食券的成人已有工作或正在求職，而無業者通常是領取無薪家庭照顧假、在學或因健康因素而失業者，增加領券限制可能讓這些人的情況雪上加霜。

糧食券 聯邦醫療保險 眾議員

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