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飛漲又回跌 天然氣價每日波動7%「不穩定情況將成新常態」

編譯陳韻涵／綜合15日電
今年2月天然氣價格驟跌拉低1月美國能源開銷，但若今夏特別熱，價格可能再拉升。(歐新社)
今年2月天然氣價格驟跌拉低1月美國能源開銷，但若今夏特別熱，價格可能再拉升。(歐新社)

天然氣價格去年在44天之內波動至少7%，這是1990年初以來最大變動幅度，天然氣價格變化短期內不會減緩，且已成常態，影響製造業與家用暖氣開銷。

華爾街日報15日報導，全美屋主與商家都發現天然氣費用飛漲，但這種情況短期內無解。

居家取暖等開銷驟增

2022年是天然氣價格最變動的一年，居家取暖、發電與煉鋼等製造業開銷驟增，價格從谷底漲上新高後又回跌。

天然氣期貨的基準價格去年在44天之內波動至少7%，這是1990年初以來最大變動幅度，天然氣市場於1990年初解除管制。

天然氣價格今年波動持續，甚至出現每日12次波動逾7%的變化，交易員也難以判定價格變動為何如此劇烈。

分析師、交易員和天然氣大宗買家預期，這種不穩定的情況將成為新常態，燃煤電廠大舉除役轉換為風與太陽能電廠，促使公共事業多付錢買天然氣；輸出天然氣的基礎建設正在興建，但國內的輸氣管工程進度緩慢。

今年2月天然氣價格驟跌拉低1月美國能源開銷，但若今夏特別熱，價格可能再拉升。圖為...
今年2月天然氣價格驟跌拉低1月美國能源開銷，但若今夏特別熱，價格可能再拉升。圖為北達科他州的一座天然氣井。(美聯社)

燃煤電廠關閉，許多公用事業別無選擇，只能買天然氣確保機器持續運作；製造商表示，麵包、瓶罐、鋁、水泥、塑膠管、牙刷和寵物食品的製造成本都上揚。

數據分析公司FactSet的美國電力市場主任霍薩(Matthew Hoza)說，「過去可用燃煤發電制衡天然氣價格，如今我們已經失去這個槓桿，燃煤發電量萎縮。」

俄侵烏影響全球能源

此外，俄羅斯去年入侵烏克蘭影響全球能源市場，歐洲買家急尋俄國供氣的替代來源，讓美國的天然氣價格與國際事件更直接相關。

在華爾街，追隨價格趨勢的交易程式主導商品交易所，擴大波動，演算法可透過在任一日翻轉大量投資者的部位，增加市場變化的動能。

天然氣價格劇烈變動影響諸多地區，今年冬季，加州天然氣價格是全國基準價格的六倍以上，各地不尋常的2月暖冬又讓價格跌破20年門檻。 

勞工部14日表示，2月天然氣價格驟跌拉低1月美國能源開銷，協助冷卻整體通膨。天然氣業者目前減產拉抬價格，但分析師警告，若今夏特別熱，價格可能再拉升。

天然氣 華爾街 分析師

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