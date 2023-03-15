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姚南薰 任美國女性歷史博物館首任館長

記者張筠、王福權／華盛頓報導
姚南薰將成為美國女性歷史博物館首任館長。(美國女性歷史博物館提供)
姚南薰將成為美國女性歷史博物館首任館長。(美國女性歷史博物館提供)

史密森尼學會(Smithsonian)13日任命姚南薰(Nancy Yao Maasbach)為美國女性歷史博物館(American Women’s History Museum)館長，她將於今年6月5日上任，身為該博物館的首任館長，姚南薰將勾勒及實現該博物館願景的職任視為一場「馬拉松」。

美國女性歷史博物館是國會2020年授權成立的新博物館，旨在提升社會理解女性在美國歷史上的貢獻和付出；身為第一任館長，姚南薰將帶領該博物館發展、實現創館願景的工作形容為「馬拉松」，這對姚南薰來說不僅是一個比喻，她從2015年擔任紐約市的美洲華人博物館(Museum of Chinese in America，簡稱MOCA)館長以來，曾三度參加紐約市馬拉松，身體力行為MOCA籌款。

即將上任美國女性歷史博物館館長，姚南薰稱「應當跑更快」，但她也表示「掌握自身節奏也很重要」，「我現在很有動力，深知有許多工作等著我來完成」。

史密森尼學會為美國女性歷史博物館館長人選已尋覓兩年多，佐佐木(Lisa Sasaki)從2021年3月起擔任該館臨時館長，如今擁有25年博物館管理經驗的姚南薰將上任；史密森尼學會表示，正在籌備中的美國女性歷史博物館預計在十年內開放給大眾。

姚南薰將監督該博物館的整體概念和走向，包括選購館藏、策畫長期展覽和定期特展、在博物館建設完成前創建線上教育平台等，目前該博物館有14名員工，並籌集逾5500萬元資金，聯邦政府也提供200萬元預算。

姚南薰擔任MOCA館長以來，累積藝術文化的經驗，也構建人事橋梁，推動社會了解華裔對美國歷史的貢獻，也促進重新定義美國敘事；2020年1月MOCA發生嚴重火災，在姚南薰的領導下，該館挽救了98%以上的華裔美國文物，同年MOCA被評為「美國文化寶藏」(America’s Cultural Treasures)。

管理MOCA的經驗為姚南薰升任美國女性歷史博物館館長做好充分準備，「當資源匱乏，甚至被邊緣化(marginalize)時，每天的工作都像在攀岩」，因此她已習慣挑戰，也做好了長期奮鬥的心理準備。

姚南薰將擔任MOCA館長至5月，期間她也會定期往返紐約及華府，6月上任新館長後，她計畫與美國女性歷史博物館同事、利益相關者們探討發展方向，了解不同群體對該博物館發展的想法，「就像拼拼圖，我們剛開始，要先從邊界開始，然後慢慢深入」。

在進入MOCA前，姚南薰曾任耶魯大學雅禮協會(Yale-China Association)的執行理事，該協會是致力於美中關係歷史最長的非營利組織之一，她在該協會領導了20多個藝術、教育和健康領域的計畫。

姚南薰在非營利組織和營利性管理機構有逾20年領導經驗，包括婦女與女孩社區基金會、國際藝術與思想節、高盛、美國有線電視新聞網、金融與研究分析中心以及阿伯丁標準投資公司管理的封閉式基金等；姚南薰在耶魯大學管理學院獲得MBA學位，並在西方學院獲得文學學士，曾是耶魯大學戲劇學院的講師。

博物館 耶魯大學 馬拉松

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