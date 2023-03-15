雷傑納隆科學獎 南加華裔女生奪季軍

來自南加州地區華裔女生徐佳佳奪得季軍。(截圖自Regeneron STS頒獎禮網路直播)

享有「少年諾貝爾獎」之名的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)，14日公布2023年的最終獲獎名單，華裔 學子表現亮眼；前十名中共有兩名華裔得獎，分別為來自南加州 地區華裔女生徐佳佳(Ellen Xu)勇奪季軍，來自維州 的華裔男生周伊森(Ethan Zhou，音譯)獲得第七名。

左起分別為亞軍Emily Ocasio、冠軍Neel Moudgal、季軍徐佳佳。(截圖自Regeneron STS頒獎禮網路直播)

徐佳佳就讀於聖地牙哥(San Diego)地區的德爾諾特高中(Del Norte High School)，參加雷傑納隆科學獎的研究項目為「用於川崎病診斷的深度卷積神經網絡」，藉此探索探索兒童心臟病的病因。即將高中畢業的徐佳佳已被史丹福大學(Stanford University)提前錄取，將繼續追尋自己對電腦科學、數學和跨學科領域的研究興趣。

來自維州麥克萊恩市(McLean)麥克萊恩高中(McLean High School)的周伊森，憑藉平滑函數的在線學習研究課題，獲得本屆雷傑納隆科學獎第七名。

來自維州的華裔學生周伊森獲得第七名。(截圖自Regeneron STS頒獎禮網路直播)

冠軍由密西根州薩林高中(Saline High School)的南亞裔學生Neel Moudgal奪得。他的研究課題是使用未分配的核磁共振化學位移，來模擬RNA二級結構。

亞軍是來自維州費爾法克斯市北維州新學校(New School of Northern Virginia)的Emily Ocasio，她的研究課題是關於媒體對犯罪的報導，即對1976年至1984年的「波士頓環球報」(The Boston Globe)中，人性化語言的統計學相關因素進行研究。

今年是雷傑納隆科學獎第82屆，入圍前40名的學生來自14州，共34所學校，每名學生至少獲得2萬5000元獎金，總額共計180萬元。