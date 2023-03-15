俄戰機黑海撞毀美無人機 白宮譴責 俄不認帳

俄羅斯駐美大使安托諾夫(中)14日被召到國務院就撞機事件提出說明後離開。(美聯社)

五角大廈 表示，一架美軍無人偵察機14日上午在黑海執行任務時，遭到俄羅斯 戰機升空攔截，卻發生撞機，最終美機墜入黑海；這是烏俄戰爭一年多以來，美俄首度發生直接軍事衝突，華府警告這類挑釁可能導致誤判和衝突升高，莫斯科否認相關指控。國務院 急召俄羅斯駐美大使安托諾夫(Anatoly Antonov)提出說明。

撞機罕見 柯比批魯莽、不專業

黑海鄰近烏克蘭戰區，俄羅斯正加緊攻勢盼控制烏克蘭東南部；白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比John Kirby)14日表示，俄羅斯空軍在最近數周內執行過類似的攔截行動，美俄軍機的空中遭遇事件不是沒發生過，但撞機相當罕見，且首度導致美國的無人機墜毀；他指控俄方此舉不安全、不專業且魯莽。

2架俄機倒燃料警告 第2架卻擦撞

五角大廈表示，一架由羅馬尼亞起飛的美軍MQ-9死神(Reaper)無人偵察機，在國際空域執行例行偵察任務，兩架俄羅斯蘇愷-27戰機升空攔截，伴飛30分鐘；其中一架俄機飛到無人機上方對其傾倒燃料後飛離，接著第二架俄機打算如法炮製卻發生擦撞，導致無人機螺旋槳受損，最終美軍選擇讓無人機墜入屬於公海的黑海海域。

MQ-9死神式無人機。(資料來源：Getty Images 圖片：美聯社 製表：彭尚興)

美軍表示，該事件發生在當地時間上午7時3分；華爾街日報報導，撞機地點在克里米亞半島西南方50浬處，無人機在距離事發處西南方10英里處墜海。

五角大廈：俄機雖受損似還能運作

五角大廈發言人賴德(Pat Ryder)表示，兩架俄羅斯戰機不久後落在俄羅斯控制的克里米亞，其中一架蘇愷-27戰機雖有受損，似乎還能運作。

莫斯科：是無人機操作不當才會墜毀

莫斯科方面反控，該無人機關閉發射器，在克里米亞半島附近的黑海上空飛行，朝著俄羅斯「國界」而來，俄軍才升空應對；俄羅斯戰機並未開火，並否認與美軍無人機擦撞，是無人機操作不當才會墜毀。

英國廣播公司(BBC)14日報導，關鍵問題在於俄羅斯的意圖，是破壞美軍無人機的作業，或是根本想要擊落它？美軍表示，這些危險行為可能導致誤判和意外的局勢升級。

國防官員批幼稚 美擬公布當時影片

國防部官員批評這起事件是「幼稚」(juvenile)行為，歸咎於俄羅斯飛行員；墜毀的無人機拍下事發經過的影片，美軍考慮公布。

賴德拒絕說明該無人機執行的任務細節，以及如何打撈殘骸。

華爾街日報報導，美軍表示，在俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭後，土耳其掌握黑海南方入口的博斯普魯斯海峽，禁止軍艦入黑海航行，美國海軍便停止在黑海執行任務，尋回殘骸並不容易。

白宮國家安全顧問蘇利文表示已向拜登總統簡報最新發展；此外，國務院急召俄羅斯駐美大使安托諾夫，以及美國駐俄羅斯大使崔西(Lynne Tracy)對俄羅斯外交部傳遞的訊息，均控訴俄方不安全且不專業的攔截行動。安托諾夫在國務院停留半個多小時。

俄羅斯國營媒體報導，安托諾夫對美國國務院負責歐洲事務的助理國務卿唐弗瑞德(Karen Donfried)說，俄羅斯視美軍無人機的行動為挑釁，莫斯科不尋求與華府發生衝突。

安托諾夫對美國有線電視新聞網(CNN)表示，正盡力避免俄美發生意外碰撞或事件的狀況，美方官員表達了他們的關切，俄羅斯也是，雙方就此交換意見，且雙方存在分歧。

安托諾夫告訴CNN，若俄羅斯無人機靠近紐約或舊金山，美國會怎麼做呢？