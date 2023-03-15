推動控槍… 拜登簽署行政命令 加強購槍背景調查

拜登總統14日特別在今年1月發生槍擊命案的南加蒙特利公園市，簽署對槍枝購買普遍背景調查的新「行政命令」。(美聯社)

拜登 總統14日造訪南加 州洛杉磯的華人社區蒙特利公園市(Monterey Park)，悼念「舞星」舞社1月21日大規模槍擊 案受害者；慰問死者家屬與傷者之餘，他也在蒙市宣布簽署行政命令，進一步加強購槍者背景調查，並推動槍械儲備的安全機制，積極遏止槍枝暴力。

72歲越南裔凶嫌陳友艮(Huu Can Tran)1月21日闖進「舞星」舞社逞凶，造成11人死亡。非營利組織「槍枝暴力檔案」統計，今年全美至少發生110起大規模槍擊事件，已知逾150人死亡、400多人受傷。

拜登赴蒙市悼念南加舞星槍案受害者

拜登當天原定搭乘直升機抵達蒙市所在的聖蓋博谷，但惡劣天氣打亂飛行計畫，臨時改成搭車抵達。拜登在蒙市的「西聖谷男女童軍俱樂部」發表約18分鐘演說，形容舞星槍擊案「是刺痛國家靈魂的悲劇」，觸動「亞裔社區的心」。

拜登逐一宣讀和描述每一位罹難者，提及名諱、背景、家庭成員，甚至詳述他們的個性和愛好，並感謝奪槍英雄蔡班達(Brandon Tsay)阻止陳友艮發動第二波攻擊。

拜登總統在3月14日位於蒙特利公園市的發言中，特別感謝蔡班達。(記者朱敏梓/攝影) 「奪槍英雄」蔡班達(左二)14日參加拜登總統的簽署行政令儀式。（記者朱敏梓/攝影）

拜登說：「我已決定禁止攻擊性武器與大容量彈匣。」

美聯社：拜登控槍措辭轉趨強硬

美聯社報導，拜登的控槍措辭轉趨強硬，他定期重申禁止攻擊性武器並積極推動控槍，立場比他在前歐巴馬政府擔任副總統時還要堅定。

幕僚表示，去年期中選舉期間，拜登大談控槍卻未拖累民主黨選情，讓他更大膽談論此議題，甚至作為推動2024年競選連任的主軸之一。

拜登說：「今日，我們緬懷與悼念，我也在此與你們共同採取行動。」

拜登宣布他已簽署行政命令，強化購槍者的背景調查，推動槍械儲備的安全機制，並確保執法機關借助去年夏季經兩黨通過的控槍法採取行動。

拜登指示內閣完成強化政府支持槍枝暴力受害社區的計畫，稱聯邦緊急事務管理局(FEMA)若能因應天災，政府也必須如此應對大規模槍擊案，如提供受害者財務協助、對身心受創者予以心理支持，並補貼配合警方長時間調查而歇業的店家。

另外，拜登也將指示司法部長加蘭德(Merrick Garland)加強監督擁有聯邦售槍執照的業者，落實購槍者的背景調查。他說，「行政命令將加速與加強這項工作，更快挽救更多生命，讓槍枝遠離危險的手。」

拜登總統14日特別在今年1月發生槍擊命案的南加蒙特利公園市，簽署對槍枝購買普遍背景調查的新「行政命令」。(美聯社)

籲確保執法與公眾認知紅旗法

拜登總統呼籲內閣採取多項行動，確保執法機關與公眾認知「紅旗法」，此法可暫時沒收有潛在暴力行為者的槍，避免他們傷害自己或他人。

演講尾聲，拜登安慰在蒙市槍案中受到創傷的受害者及社區民眾；他說：「當你想起你所愛的人，會先微笑才流淚，淚水永遠不會完全消失，但當你率先微笑時，那便是自知成功的時刻」。拜登並說，「我為你們所有人祈禱，那一天也許會晚到，但我保證絕對會來」。