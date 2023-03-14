綁架兒童、攻擊民用設施 國際刑事法院擬查俄戰爭罪

國際刑事法院首席檢察官卡林汗(右)2月赴基輔以北的維什戈羅德鎮，視察遭到俄軍火箭攻擊的居民大樓，對媒體說明情況。(路透)

紐約時報報導，不具名現任與前任國際刑事法院(International Criminal Court)官員指出，經數月調查後，有意要審理俄羅斯 綁架烏克蘭 兒童以及蓄意攻擊民用基礎設施兩起戰爭罪，並將逮捕多人。

這將是俄羅斯入侵烏克蘭以來首起國際指控。特別調查小組經數個月調查後，指控俄羅斯綁架烏克蘭兒童與青少年，將他們送往俄羅斯的再教育營，以及蓄意攻擊民用基礎設施。

第一起案件涉及綁架烏克蘭孩童；紐時和研究人員發現，在克里姆林宮贊助的項目中，烏克蘭兒童會被帶走，重新安置收養成俄羅斯公民，或被送往夏令營接受在教育。莫斯科對此舉毫不掩飾，稱其為人道主義行動，保護孤兒和遭遺棄的烏克蘭兒童，不受戰爭傷害。

國際刑事法院首席檢察官 卡林汗(Karim Khan)早先就公開表示會追查此案，表示非法轉移兒童到俄羅斯或被佔領的烏克蘭地區，是他調查的「優先任務」。

第二起案件則是針對俄羅斯蓄意攻擊，包括供水、天然氣和發電廠這些遠離戰場且非合法軍事目標的民用基礎設施問題。美國政府有證據顯示，攻擊民用設施是莫斯科故意之舉，且有意要與國際刑事法院分享，但遭情報單位阻止，擔憂會成為法院起訴美國人的先例。

檢察官卡林汗首先須將他的指控提交給預審法官小組，由他們來決定是否符合發布逮捕令的法律標準，還是需要更多證據。

目前尚不清楚法院在每起案件中的指控對象，以及何時發出指控。檢察官辦公室針對此事表示：「我們不會公開討論進行中的調查與相關細節。」