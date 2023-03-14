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美英澳聯合抗中 20年內打造AUKUS核動力潛艦

記者張文馨／華盛頓報導
澳洲總理艾班尼斯(左起)、拜登總統和英國首相蘇納克等三國領袖，13日在加州聖地牙哥的美國海軍基地宣布澳洲正式購買美英技術的核動力潛艦，與相關計劃。(美聯社)
澳洲總理艾班尼斯(左起)、拜登總統和英國首相蘇納克等三國領袖，13日在加州聖地牙哥的美國海軍基地宣布澳洲正式購買美英技術的核動力潛艦，與相關計劃。(美聯社)

澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)有了新進展，三國領袖13日在美國加州聖地牙哥的海軍基地共同宣布，澳洲將採購三艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，並運用美英的先進技術，以維吉尼亞級潛艦和英國下一代核動力攻擊潛艦設計為基礎，在20年內共同打造下一代潛艦，就命名為「AUKUS」。

三國領袖在太平洋艦隊母港港口共同宣布這項消息，背後停泊著維吉尼亞級核動力潛艦密蘇里號(USS Missouri，SSN-780)。美英澳聯合擴大在印太區域的核威懾能力，被視為抵禦中國在該區域的影響力和軍事行動。

拜登總統答覆媒體詢問簡短表示，不擔心中方將AUKUS視為「侵略」或「圍堵」，並重申很快會與中國國家主席習近平對話。

華府在1958年以來與英國分享造核艦技術，這是美國65年來再度對外國分享；最新的AUKUS潛艦艦隊將分別在英國和澳洲生產和組裝，拜登強調，這些核動力潛艦不會配備核武。

三方聯合聲明說明分階段目標，以協助澳洲建立核動力潛艦艦隊，並擴大投資美英澳造船工業。

首先，自今年起，澳軍將接受美國和英國訓練；2027年初，美國和英國海軍會在西澳大利亞區域輪流部署，由兩國指揮官相互協調。

2030年代初，美國將出售澳洲3艘到5艘維吉尼亞級潛艦，提高澳軍對新艦的操作能力，並確保澳洲在現有柴油潛艦退役後仍能維持軍力。

2030年代後期，英國打造出首艘AUKUS潛艦，澳洲可望在2040年代初期建成首艘AUKUS潛艦。

拜登致詞中稱英澳為美國最堅定且最強大的盟友。

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)表示，過去18個月來，俄羅斯非法入侵烏克蘭、中國態度日益強硬，加上伊朗和北韓破壞穩定的種種作為，都形成更加危險、脫序和分裂的世界；AUKUS將是一個強大的夥伴關係，這將是史上首次，三國潛艦艦隊將在大西洋和太平洋一起維護海洋自由。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)說，這是澳洲史上最大的單筆防衛投資，將有助擴大澳洲的工作機會、國家安全穩定以及區域安全關係。路透報導，至2055年，澳洲將斥資2450億美元(3680億澳元)。

美國資深官員表示，洛杉磯級核攻擊潛艦阿許維爾號(USS Asheville，SSN-758)正在西澳洲首府珀斯(Perth)，與澳軍聯合訓練，未來幾年會加速推動美艦和英艦訪問澳洲。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，AUKUS不針對任何一個國家，而是展現美國與盟友夥伴的長期投資，維持區域長期穩定，這點對包含中華人民共和國在內的所有國家都有利。

蘇利文13日表示，AUKUS已經討論近18個月，美國就此和印太區域的盟國密切討論，也對中國說明AUKUS內容。路透10日報導，蘇利文反控中國自己正在建構包含核動力潛艦在內的軍力；他說，「我們已經和他們(指中方)溝通過AUKUS，並試圖取得更多訊息來了解他們的意圖。」

中國譴責這項三方夥伴關係，稱這是非法的核擴散行動；拜登、蘇納克和艾班尼斯重申信守核不擴散條約。

澳洲總理艾班尼斯(前左起)、拜登總統和英國首相蘇納克等三國領袖，13日在加州聖地...
澳洲總理艾班尼斯(前左起)、拜登總統和英國首相蘇納克等三國領袖，13日在加州聖地牙哥的美國海軍基地宣布澳洲正式購買美英技術的核動力潛艦，與相關計劃。(美聯社)
澳洲總理艾班尼斯(左起)、拜登總統和英國首相蘇納克等三國領袖，13日在加州聖地牙...
澳洲總理艾班尼斯(左起)、拜登總統和英國首相蘇納克等三國領袖，13日在加州聖地牙哥的美國海軍基地宣布澳洲正式購買美英技術的核動力潛艦，與相關計劃。(美聯社)

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