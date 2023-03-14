美英澳聯合抗中 20年內打造AUKUS核動力潛艦
澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)有了新進展，三國領袖13日在美國加州聖地牙哥的海軍基地共同宣布，澳洲將採購三艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，並運用美英的先進技術，以維吉尼亞級潛艦和英國下一代核動力攻擊潛艦設計為基礎，在20年內共同打造下一代潛艦，就命名為「AUKUS」。
三國領袖在太平洋艦隊母港港口共同宣布這項消息，背後停泊著維吉尼亞級核動力潛艦密蘇里號(USS Missouri，SSN-780)。美英澳聯合擴大在印太區域的核威懾能力，被視為抵禦中國在該區域的影響力和軍事行動。
拜登總統答覆媒體詢問簡短表示，不擔心中方將AUKUS視為「侵略」或「圍堵」，並重申很快會與中國國家主席習近平對話。
華府在1958年以來與英國分享造核艦技術，這是美國65年來再度對外國分享；最新的AUKUS潛艦艦隊將分別在英國和澳洲生產和組裝，拜登強調，這些核動力潛艦不會配備核武。
三方聯合聲明說明分階段目標，以協助澳洲建立核動力潛艦艦隊，並擴大投資美英澳造船工業。
首先，自今年起，澳軍將接受美國和英國訓練；2027年初，美國和英國海軍會在西澳大利亞區域輪流部署，由兩國指揮官相互協調。
2030年代初，美國將出售澳洲3艘到5艘維吉尼亞級潛艦，提高澳軍對新艦的操作能力，並確保澳洲在現有柴油潛艦退役後仍能維持軍力。
2030年代後期，英國打造出首艘AUKUS潛艦，澳洲可望在2040年代初期建成首艘AUKUS潛艦。
拜登致詞中稱英澳為美國最堅定且最強大的盟友。
英國首相蘇納克(Rishi Sunak)表示，過去18個月來，俄羅斯非法入侵烏克蘭、中國態度日益強硬，加上伊朗和北韓破壞穩定的種種作為，都形成更加危險、脫序和分裂的世界；AUKUS將是一個強大的夥伴關係，這將是史上首次，三國潛艦艦隊將在大西洋和太平洋一起維護海洋自由。
澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)說，這是澳洲史上最大的單筆防衛投資，將有助擴大澳洲的工作機會、國家安全穩定以及區域安全關係。路透報導，至2055年，澳洲將斥資2450億美元(3680億澳元)。
美國資深官員表示，洛杉磯級核攻擊潛艦阿許維爾號(USS Asheville，SSN-758)正在西澳洲首府珀斯(Perth)，與澳軍聯合訓練，未來幾年會加速推動美艦和英艦訪問澳洲。
白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，AUKUS不針對任何一個國家，而是展現美國與盟友夥伴的長期投資，維持區域長期穩定，這點對包含中華人民共和國在內的所有國家都有利。
蘇利文13日表示，AUKUS已經討論近18個月，美國就此和印太區域的盟國密切討論，也對中國說明AUKUS內容。路透10日報導，蘇利文反控中國自己正在建構包含核動力潛艦在內的軍力；他說，「我們已經和他們(指中方)溝通過AUKUS，並試圖取得更多訊息來了解他們的意圖。」
中國譴責這項三方夥伴關係，稱這是非法的核擴散行動；拜登、蘇納克和艾班尼斯重申信守核不擴散條約。
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