我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股

白宮國安顧問：中國兩會後 拜登擬與習近平通話

編譯尤寶琪／綜合13日電

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)13日表示，拜登總統預計在中國人大會議結束後與中國國家主席習近平通話，詳細時間未定。拜登13日在宣布與英澳兩國簽訂重大潛艦協定，被問到是否將與習近平通話時，也回答「是的」，但沒有提供更多細節。

拜登13日在聖地牙哥宣布與英澳兩國簽訂重大潛艦協定，再次強調不擔心中方將「澳英美三方安全夥伴關係」(AUKUS)視為「侵略」，並重申很快會與習近平對話。

AUKUS本次協定將為澳洲提供核動力潛艦，擴大印太區域的核威懾能力，進一步抵抗中國的擴張，遭北京譴責其為核擴散的非法行為。

「競爭需要對話和外交，」蘇利文上周在針對AUKUS議題的討論中表示，「我們鼓勵中國建立穩定高層溝通模式。」

「過去18個月以來，我們就與中國針對AUKUS進行多次溝通，並欲尋求更多訊息有關中國的意圖，」蘇利文補充說到，其所指的是中國的軍事建設，包括核動力潛艦。

拜登在2月中就表態，希望能針對中國偵察氣球飛越美國領空，進一步惡化雙邊關係等問題，與習近平談一談。關於拜登何時會與習近平通話時，蘇利文表示：「總統預計在人民大會結束，新政府官員都返回北京工作後，有機會進行通話。」

另外，華爾街日報(WSJ)報導指出，習近平計畫在下周訪問莫斯科，會見俄羅斯總統普亭後，與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)通話，這將會是俄羅斯入侵烏克蘭以來，中烏兩國首次會談。

對此蘇利文表示，華府不管是公開還是私下，都一直鼓勵習近平與澤倫斯基會談，好避免只收到俄羅斯單方面的觀點，但烏克蘭尚未證實習近平與澤倫斯基之間，有進行通話。

習近平 拜登 蘇利文

上一則

美英澳聯合抗中 20年內打造AUKUS核動力潛艦

下一則

連續2家銀行垮台 聯準會升息腳步可能有變

延伸閱讀

習近平罕見談連任：人民信任是最大動力

習近平罕見談連任：人民信任是最大動力
拜登政府無視環保人士壓力 批准阿拉斯加鑽油計畫

拜登政府無視環保人士壓力 批准阿拉斯加鑽油計畫
紐時：沙烏地伊朗早有意復交 習近平藉機塑形象

紐時：沙烏地伊朗早有意復交 習近平藉機塑形象
習近平、李強涉台談話 陸委會批扭曲事實矮化台灣

習近平、李強涉台談話 陸委會批扭曲事實矮化台灣

熱門新聞

矽谷銀行總裁貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透)

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

2023-03-10 22:37
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

2023-03-11 08:24
無證移民經由巴拿馬與哥倫比亞邊境的「達連空隙」（Darien Gap）前往美國，圖為無證移民在雨林中穿行。(美聯社)

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

2023-03-10 02:30
矽谷銀行倒閉後，股價在一個月內已下跌四成的第一共和銀行再次面臨壓力，因為投資者試圖理清哪些其他銀行可能面臨類似風險。(路透)

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

2023-03-12 10:32
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

2023-03-11 02:24

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴