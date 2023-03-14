白宮國安顧問：中國兩會後 拜登擬與習近平通話

白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan)13日表示，拜登 總統預計在中國人大會議結束後與中國國家主席習近平 通話，詳細時間未定。拜登13日在宣布與英澳兩國簽訂重大潛艦協定，被問到是否將與習近平通話時，也回答「是的」，但沒有提供更多細節。

拜登13日在聖地牙哥宣布與英澳兩國簽訂重大潛艦協定，再次強調不擔心中方將「澳英美三方安全夥伴關係」(AUKUS)視為「侵略」，並重申很快會與習近平對話。

AUKUS本次協定將為澳洲提供核動力潛艦，擴大印太區域的核威懾能力，進一步抵抗中國的擴張，遭北京譴責其為核擴散的非法行為。

「競爭需要對話和外交，」蘇利文上周在針對AUKUS議題的討論中表示，「我們鼓勵中國建立穩定高層溝通模式。」

「過去18個月以來，我們就與中國針對AUKUS進行多次溝通，並欲尋求更多訊息有關中國的意圖，」蘇利文補充說到，其所指的是中國的軍事建設，包括核動力潛艦。

拜登在2月中就表態，希望能針對中國偵察氣球飛越美國領空，進一步惡化雙邊關係等問題，與習近平談一談。關於拜登何時會與習近平通話時，蘇利文表示：「總統預計在人民大會結束，新政府官員都返回北京工作後，有機會進行通話。」

另外，華爾街日報(WSJ)報導指出，習近平計畫在下周訪問莫斯科，會見俄羅斯總統普亭後，與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)通話，這將會是俄羅斯入侵烏克蘭以來，中烏兩國首次會談。

對此蘇利文表示，華府不管是公開還是私下，都一直鼓勵習近平與澤倫斯基會談，好避免只收到俄羅斯單方面的觀點，但烏克蘭尚未證實習近平與澤倫斯基之間，有進行通話。