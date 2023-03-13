中國兩會閉幕 邱坤玄：美中外交鬥爭比兩岸更嚴峻

政大東亞所13日舉辦2023年中國「兩會」的總體觀察座談會，與會者左起為政大東亞所教授黃瓊荻、所長鍾延麟、名譽教授邱坤玄和致理科大國貿系副教授張宏遠、中研院政治所研究員蔡文軒、政大國關中心助理研究員曾偉峯。（記者陳政錄／攝影）

中國14屆全國人大13日上午閉幕，展望未來，台灣政大東亞所名譽教授邱坤玄認為，中共 對台仍將以「和平發展」為主，但這是中國的主觀願望，會受到美中鬥爭、經濟社會問題等客觀形勢影響，考量美中外交鬥爭，會比兩岸交流更加嚴峻，一定要避免擦槍走火，出現「因意外而引發的戰爭。」

在人大閉幕式上，習近平 重申堅持一個中國原則和「九二共識」，和堅決反對外部干涉和台獨分裂活動，堅定推進祖國統一進展。李強則在總理記者會指出，將繼續推進兩岸經濟文化交流合作，讓更多的台胞、台企到中國，提到早日實現兩岸的正常往來，恢復常態化合作是共同期盼，需要共同努力。

政大東亞所13日舉辦2023年中共「兩會 」的總體觀察座談會。對於習近平談話，邱坤玄在回答提問時說，濃縮來講，就是反獨促統，至於反獨、促統哪個優先，其實兩者對中國而言是相輔相成，應該平行看待。他也不認為中國有設定所謂的統一時間表，否則綁手綁腳。

邱坤玄認為，對中國而言，中華民族的偉大復興是最重要的工作，以中共立場來看，若可用「中國式現代化」來完成，那台灣問題應該就能迎刃而解，儘管進程中會遇到一些波瀾，例如美中台情勢，這就牽扯到外交技巧，在經濟、軍事上有哪些政策工具。

他說，中國也知道繼續斷台灣邦交已傷害不大，因此，未來是推動兩岸關係和平發展，跟反外部勢力干涉、反台獨同時進行，兩手策略。

在座談過程中，邱坤玄也解釋，去年的中共20大闡明未來五年發展戰略，是以「中國式現代化」實現中華民族偉大復興，「中國式現代化」主調是和平發展，這也可能是未來五年中國在兩岸的主觀願望，但同時會受到美中鬥爭、經濟社會問題等客觀情勢影響。另，按中國所謂台灣問題「總體方略」，已確立「一國兩制、和平統一」是方針，一中原則和「九二共識」是基礎。

至於今年中國將具體實行哪些對台工作，邱坤玄認為，就是要展開兩岸大交流，為民主協商做準備，中國國台辦主任宋濤在新年寄語中，提到了過去一年成果，也可以此判斷未來一年的方向。他補充，不認為今年會有新重大對台宣示，「總體方略」已是進行式。

不過，邱坤玄也示警，今年美中外交鬥爭，絕對比兩岸交流更加嚴峻。中國外長秦剛在記者會上，將美國官民之間做區隔，是中共革命「三大法寶」之一，「統一戰線」的手段。另習近平在兩會期間看望民建工商聯界別政協委員時，直接點名批判「美國」，不再只是「某些國家」，邱坤玄說，此舉是對美國的定性定位，好比毛澤東所言「丟掉幻想」，認識到美中情勢不會再有根本性質改變。