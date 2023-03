奧斯卡／紅毯吸睛 楊紫瓊白裙淡雅 布蘭琪禮服霸氣

楊紫瓊穿著一襲白色淡雅禮服,高雅而貴氣。(路透)

第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮,可說是亞裔大放異彩的一年,除了楊紫瓊 、關繼威等入圍 外,嘉賓也有許多熟面孔,例如近來積極復出的范冰冰,以一席低胸禮服艷冠群芳。而楊紫瓊穿著一襲白色淡雅禮服,和男友尚陶德一同出席。

范冰冰沉寂五年後,她大動作出席奧斯卡。(路透)

紅毯上第一位造型「驚人」的女星,應該是在漫威「黑豹」(Black Panther)系列扮演皇家護衛長以及「陰屍路」(The Walking Dead)中女戰士的戴娜葛里拉(Danai Gurira),她頂著一串「沖天炮」髮型走上星光大道,儘管髮色明顯不同,髮型卻令人很難不聯想到「辛普森家庭」(The Simpsons)的媽媽美枝的經典藍色沖天炮頭髮。而對華人觀眾來說,也會聯想到「神龍教主」林青霞的髮型,充滿另類趣味。

戴娜葛里拉的奧斯卡星光造型,頭上的「沖天炮」很是搶眼。(歐新社)

「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)作為本屆入圍大黑馬,包括同樣入圍最佳女配角的史蒂芬妮許(Stephanie Hsu)、吳漢章、潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)等人,也都出席盛會。吳漢章特地在領結放上貫穿全片的「塑膠眼睛」,俏皮又不失風格。

凱特布蘭琪的雙色禮服氣場十足。(美聯社)

壓軸登場的凱特 布蘭琪(Cate Blanchett)則是穿上一襲上半身是緞面湖水藍、下半身是優雅黑緞的撞色禮服,抓縐、拖襬及披肩造型穿在凱特身上展現出獨有的霸氣,佩戴鑽石耳環及戒指,氣場滿滿。

女神卡卡身穿鏤空透膚的黑色禮服現身。(路透)

一向愛搞怪的女神卡卡(Lady Gaga)這次沒有「衣不驚人死不休」,她穿鏤空透膚的黑色禮服現身,頸間配戴超亮眼的鑽石項鍊,頂著十足具個人造型的烈火紅唇,讓人一眼難忘。