奧斯卡／紅毯吸睛 楊紫瓊白裙淡雅 布蘭琪禮服霸氣

楊紫瓊穿著一襲白色淡雅禮服，高雅而貴氣。（路透）

第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，可說是亞裔大放異彩的一年，除了楊紫瓊 、關繼威等入圍 外，嘉賓也有許多熟面孔，例如近來積極復出的范冰冰，以一席低胸禮服艷冠群芳。而楊紫瓊穿著一襲白色淡雅禮服，和男友尚陶德一同出席。

范冰冰沉寂五年後，她大動作出席奧斯卡。（路透）

紅毯上第一位造型「驚人」的女星，應該是在漫威「黑豹」（Black Panther）系列扮演皇家護衛長以及「陰屍路」（The Walking Dead）中女戰士的戴娜葛里拉（Danai Gurira），她頂著一串「沖天炮」髮型走上星光大道，儘管髮色明顯不同，髮型卻令人很難不聯想到「辛普森家庭」（The Simpsons）的媽媽美枝的經典藍色沖天炮頭髮。而對華人觀眾來說，也會聯想到「神龍教主」林青霞的髮型，充滿另類趣味。

戴娜葛里拉的奧斯卡星光造型，頭上的「沖天炮」很是搶眼。（歐新社）

「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）作為本屆入圍大黑馬，包括同樣入圍最佳女配角的史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）、吳漢章、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等人，也都出席盛會。吳漢章特地在領結放上貫穿全片的「塑膠眼睛」，俏皮又不失風格。

凱特布蘭琪的雙色禮服氣場十足。（美聯社）

壓軸登場的凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）則是穿上一襲上半身是緞面湖水藍、下半身是優雅黑緞的撞色禮服，抓縐、拖襬及披肩造型穿在凱特身上展現出獨有的霸氣，佩戴鑽石耳環及戒指，氣場滿滿。

女神卡卡身穿鏤空透膚的黑色禮服現身。（路透）

一向愛搞怪的女神卡卡（Lady Gaga）這次沒有「衣不驚人死不休」，她穿鏤空透膚的黑色禮服現身，頸間配戴超亮眼的鑽石項鍊，頂著十足具個人造型的烈火紅唇，讓人一眼難忘。