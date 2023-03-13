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奧斯卡／奪最佳女配 潔美李寇蒂斯：百萬人一起得獎

編譯俞仲慈／綜合12日電
「尖叫女王」潔美李寇蒂斯首次入圍拿下女配。（路透）
「尖叫女王」潔美李寇蒂斯首次入圍拿下女配。（路透）

潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）以「媽的多重宇宙」在奧斯卡頒獎典禮拿下第95屆最佳女配角獎，她一上台便激動說：「我不是一個人站在這，是代表幾百萬人站在這裡，我們一起贏得這座獎。」

潔美李寇蒂斯出道近半世紀，卻是首次獲得奧斯卡提名，並一舉奪下小金人。

潔美李寇蒂斯有著「尖叫女王」稱號，這位64歲的好萊塢女星為了演出「媽的多重宇宙」劇中查稅員，不惜增肥，並在自己Instagram帳號貼出身穿黃色上衣，拿著一塊吃了一半的餅乾、挺著大肚子坐在辦公室內的電影劇照，並附上貼文：「兩年前我們開始製作這部電影，直到世界被封鎖的那一天，我們剛好及時拍完，那是一趟神奇又神祕的旅程。」

結果露出臃腫的大肚子，嚇壞一票粉絲，導演關家永(Daniel Kwan)面對媒體訪問時就爆料，「大家都以為那是假肚子，但那實際上是她真正的肚子。」

潔美李寇蒂斯繼美國演員工會獎，再度打敗原本呼聲最高的「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther：Wakanda Forever）女星安潔拉貝瑟（Angela Bassett），她開心謝謝所有劇組團隊、電影人、家人，支持她做商業片的人，她激動高喊：「我要跟他們說我得獎了」。

她感謝「曾支持我參演多年的這類型電影，數以萬計人，我們剛才一起得到一座奧斯卡」。

潔美李寇蒂斯來自好萊塢演藝家族，父母也都得過奧斯卡，如今她終於在64歲拿下屬於她的首座小金人，讓她感動不已，她也向在場的丈夫和子女致意。

「尖叫女王」潔美李寇蒂斯首次入圍拿下女配。（美聯社）
「尖叫女王」潔美李寇蒂斯首次入圍拿下女配。（美聯社）

奧斯卡 電影 媽的多重宇宙

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