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奧斯卡／關繼威奪最佳男配 高喊「這就是美國夢」

編譯俞仲慈／綜合12日電
關繼威獲獎後，感動直呼：「這就是美國夢」。（美聯社）
關繼威獲獎後，感動直呼：「這就是美國夢」。（美聯社）

亞裔演員關繼威(Ke Huy Quan)不負眾望，奪下本屆奧斯卡最佳男配角獎，也是近40年來首位獲得男配角的亞裔演員，關繼威上台領獎時，情緒大爆發，激動落淚，「我的媽媽84歲了，她在電視機前看，媽，我剛剛拿到奧斯卡了！」關繼威感動直呼：「這就是美國夢！」

演技精煉 駕馭不同宇宙

關繼威此次是憑藉全球票房破億的電影媽的多重宇宙」(Everything Everywhere all at Once)演出楊紫瓊的丈夫威門一角，能夠駕馭3個不同的宇宙版本，從懦弱被欺負的洗衣店老闆，到充滿魅力的武打高手；電影開拍之前，他還自己花錢聘請了表演指導、聲音教練、身體動作教練，訓練自己適應不同角色。

關繼威12歲時參與電影「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)，展開演藝事業，隔年又演出「七寶奇謀」(The Goonies)，躋身為1980年代全球最知名的童星之一。

不料成名之路起飛得快，也降落得快。在接連演出兩部熱門大片後，好萊塢其實沒有那麼多電影需要亞裔角色以及觀眾對亞洲演員的刻板印象，讓關繼威的演藝事業幾乎停擺，之後長達11年間，只參與演出5部電影和4部電視劇，期間在1993年赴台灣演電視劇「大太監與小木匠」，當時還傳出與搭檔季芹有緋聞。

關繼威上台領獎時，忍不住激動落淚。（路透）
關繼威上台領獎時，忍不住激動落淚。（路透）

曾退一線 擔任武術指導

關繼威雖然退出影壇一線，但轉居幕後與擔任助理武術指導。他依然在熱愛的電影界打滾，只是在不同的位置上參與製作，重拾信心，再次找到立足點。

真正的轉捩點，出現在2018年。當時愛情喜劇片「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)風靡全球，激勵他重返影壇。息影近25年來的磨練，反而幫助他在「媽的多重宇宙」如願成為好萊塢影壇矚目的焦點。

關繼威先前受訪時表示，「很長一段時間，我沒有安全感、覺得自己比別人差。現在我懂了，一切都需要按照原本發生的方式那樣進行，只是不要放棄；充實的人生就是充滿起起落落，只有嘗過酸與苦，你才知道什麼是甜的滋味」。

關繼威獲獎後，感動直呼：「這就是美國夢」。（美聯社）
關繼威獲獎後，感動直呼：「這就是美國夢」。（美聯社）

電影 亞裔演員 媽的多重宇宙

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