奧斯卡／奪最佳影片、導演 丹尼爾二人組：祕密武器是…

「媽的多重宇宙」的兩位導演、編劇「丹尼爾二人組」關家永(右)及丹尼爾舒奈特獲得最佳原創劇本與最佳導演。(路透)

獲得本屆奧斯卡獎 11項提名的「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All At Once)自去年3月11日首映以來,佳評如潮,橫掃全球主要電影 獎項,12日晚上在奧斯卡頒獎典禮上一舉囊括最佳影片、導演、女主角等七項大獎,可謂實至名歸的超級大贏家。

來自麻薩諸塞州的關家永(Daniel Kwan),父親來自香港,母親是台灣人。他與來自阿拉巴馬州的舒奈特(Daniel Scheinert)同在波士頓艾默生學院(Emerson College )主修電影,組成「丹尼爾二人組」(the Daniels)合作拍攝影片,處女作是2016年上映的「屍控奇幻旅程」(Swiss Army Man),電影「媽的多重宇宙」是兩人第二部作品,預算僅1430萬元的小成本影片,卻締造逾一億元的全球票房。

「媽的多重宇宙」大受好評連導演舒奈特也始料未及:「感覺好像是我們走入自己的電影裡,然後在某個時刻,就從笑話裡突然被拉回到自己的生活,然後對自己說,這是不是很酷呢?」

融合存在主義與雜燴式的荒誕主義,就連因本片而獲得最佳女配角獎的潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)都說她剛接到劇本的時候,「完全不懂裡面到底在講什麼。」

「媽的多重宇宙」不按牌理出牌,「丹尼爾二人組」更從未想過要藉此片登上奧斯卡舞台,舒奈特回憶拍片當時曾向演員和工作人員開玩笑表示:「我們不是在拍奧斯卡電影,這部影片強調的是量、不是質。」結果卻獲得11項奧斯卡提名,堪稱有史以來,奧斯卡最具反指標性的提名電影。

許多影評認為「媽的多重宇宙」對於年齡偏長的影藝學院會員來說,內容太過荒誕不羈,恐怕不討喜。結果證明完全錯誤,電影上映後接連獲得好萊塢製片人協會、演員工會以及導演工會等頒發最佳影片獎,最後在奧斯卡典禮上出盡鋒頭。

「我們身處一個不斷變化的時代,我認為這部電影以某種方式引起共鳴,至少對我們而言有反映出現實的感覺。」關家永補充道:「大家對這部電影的回應確實肯定一件事,就是你看到我看到的。」

舒奈特則認為這部電影成功的「祕密武器」在於全體演員陣容,即使電影不合觀眾口味,觀眾「也不會討厭關繼威或楊紫瓊」。

拜電影之賜,童星出身的關繼威息影20年後,意外鹹魚翻身,憑藉本片奪得最佳男配角。楊紫瓊也從過去的武打明星一躍成為國際影壇實力派演員,從金球獎一路過關斬將,終於順利拿下奧斯卡影后。

「丹尼爾二人組」強調,「我們的企圖就是要說出我們的故事,在這個混亂、動蕩的時代,這是一部關於治癒的電影、關於愛的電影,關於一般人的電影,我們都是一般人,但只要有機會都可以成為一個心懷愛與同情的超級英雄。」