奧斯卡／奪最佳影片、導演 丹尼爾二人組：祕密武器是…

「媽的多重宇宙」的兩位導演、編劇「丹尼爾二人組」關家永（右）及丹尼爾舒奈特獲得最佳原創劇本與最佳導演。（路透）

獲得本屆奧斯卡獎 11項提名的「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All At Once)自去年3月11日首映以來，佳評如潮，橫掃全球主要電影 獎項，12日晚上在奧斯卡頒獎典禮上一舉囊括最佳影片、導演、女主角等七項大獎，可謂實至名歸的超級大贏家。

來自麻薩諸塞州的關家永(Daniel Kwan)，父親來自香港，母親是台灣人。他與來自阿拉巴馬州的舒奈特(Daniel Scheinert)同在波士頓艾默生學院(Emerson College )主修電影，組成「丹尼爾二人組」(the Daniels)合作拍攝影片，處女作是2016年上映的「屍控奇幻旅程」(Swiss Army Man)，電影「媽的多重宇宙」是兩人第二部作品，預算僅1430萬元的小成本影片，卻締造逾一億元的全球票房。

「媽的多重宇宙」大受好評連導演舒奈特也始料未及：「感覺好像是我們走入自己的電影裡，然後在某個時刻，就從笑話裡突然被拉回到自己的生活，然後對自己說，這是不是很酷呢？」

融合存在主義與雜燴式的荒誕主義，就連因本片而獲得最佳女配角獎的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）都說她剛接到劇本的時候，「完全不懂裡面到底在講什麼。」

「媽的多重宇宙」不按牌理出牌，「丹尼爾二人組」更從未想過要藉此片登上奧斯卡舞台，舒奈特回憶拍片當時曾向演員和工作人員開玩笑表示：「我們不是在拍奧斯卡電影，這部影片強調的是量、不是質。」結果卻獲得11項奧斯卡提名，堪稱有史以來，奧斯卡最具反指標性的提名電影。

許多影評認為「媽的多重宇宙」對於年齡偏長的影藝學院會員來說，內容太過荒誕不羈，恐怕不討喜。結果證明完全錯誤，電影上映後接連獲得好萊塢製片人協會、演員工會以及導演工會等頒發最佳影片獎，最後在奧斯卡典禮上出盡鋒頭。

「我們身處一個不斷變化的時代，我認為這部電影以某種方式引起共鳴，至少對我們而言有反映出現實的感覺。」關家永補充道：「大家對這部電影的回應確實肯定一件事，就是你看到我看到的。」

舒奈特則認為這部電影成功的「祕密武器」在於全體演員陣容，即使電影不合觀眾口味，觀眾「也不會討厭關繼威或楊紫瓊」。

拜電影之賜，童星出身的關繼威息影20年後，意外鹹魚翻身，憑藉本片奪得最佳男配角。楊紫瓊也從過去的武打明星一躍成為國際影壇實力派演員，從金球獎一路過關斬將，終於順利拿下奧斯卡影后。

「丹尼爾二人組」強調，「我們的企圖就是要說出我們的故事，在這個混亂、動蕩的時代，這是一部關於治癒的電影、關於愛的電影，關於一般人的電影，我們都是一般人，但只要有機會都可以成為一個心懷愛與同情的超級英雄。」