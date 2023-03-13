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FDIC速戰速決出手 拍賣矽谷銀行

記者顏伶如／綜合報導
在加州總行的矽谷銀行10日無預警倒閉關門，大批存款戶毫無準備，10日下午在加州聖塔克拉的矽谷銀行前等待說明。(美聯社)
在加州總行的矽谷銀行10日無預警倒閉關門，大批存款戶毫無準備，10日下午在加州聖塔克拉的矽谷銀行前等待說明。(美聯社)

華爾街日報12日報導，知情人士透露，財政部官員12日下午在電話會議中對國會議員證實，10日遭到加州主管機關勒令關閉的矽谷銀行(Silicon Valley Bank)，已進入招標拍賣，截標時間為美東時間12日下午2時。

兩銀行曾有意接手

路透12日獨家報導，PNC銀行(PNC Bank)、加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)原本傳出有意買下矽谷銀行，但消息人士透露，就在主管機關聯邦存款保險公司(FDIC)發出招標邀請之際，這兩家銀行興趣已經降低。

矽谷銀行關閉的同一時間，客戶存款10日改由聯邦存款保險公司接管。金融主管官員希望找到買主接手矽谷銀行，讓客戶最快能夠在13日就拿回未獲聯邦存款保險公司擔保的存款。

拍賣最終可能破局

彭博新聞報導，聯邦存款保險公司11日晚間啟動矽谷銀行拍賣程序，截標時間為12日下午。聯邦存款保險公司希望以速戰速決手段處理矽谷銀行招標拍賣，但得標者可能要到12日深夜才會揭曉。消息人士12日下午表示，拍賣事宜仍未有最終定案，最後也可能流於破局收場。

總部位於加州聖塔克拉拉(Santa Clara)的矽谷銀行，截至2022年底為止存款共計超過1750億元，但絕大多數存款由於金額龐大，超出聯邦存款保險公司每名客戶25萬元的保險額度。矽谷銀行總資產則有2090億元。

長期以來以科技新創公司為主要客源的矽谷銀行，由於客戶擔心銀行倒閉而大量提款，導致上周爆發關門危機。

聯邦財政金融主管當局近日連續開會，商量如何處理矽谷銀倒閉危機，FDIC在13日宣...
聯邦財政金融主管當局近日連續開會，商量如何處理矽谷銀倒閉危機，FDIC在13日宣布將保護所有存款戶，不受25萬元的限制。圖為麻州一家矽谷銀行11日貼出被FDIC接管的告示。(美聯社)

華爾街日報分析，如果可以保障未獲FDIC擔保的高額存款，矽谷銀行關門危機變有機會因此降溫，經濟受到衝擊的範圍可望相對縮小。不過，民主黨方面對於看起來像是讓倒閉銀行得以脫身的方案持保留態度，財政部長葉倫(Janet Yellen)也說政府出面幫助紓困的手段並非解決選項之一。多位共和黨人士則說，反對用納稅人稅金為矽谷銀行紓困。

消息人士說，PNC銀行是美國資產規模最大的前十名銀行之一，但研議矽谷銀行招標事宜之後便決定不再繼續參與；加拿大皇家銀行則對接手矽谷銀行風險過高、涉及加國金融法規複雜等因素感到頗為憂心。

矽谷銀行 保險 拍賣

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