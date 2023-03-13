反對政府紓困矽銀 共和黨：不能由納稅人埋單

共和黨籍的眾院議長麥卡錫13日受訪時表示，拯救倒閉的矽谷銀行，不能由納稅人埋單，盼能有財團收購接手。(美聯社)

在聯邦政府拒絕出手拯救矽谷銀行 後，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)希望有「白武士」出現，收購矽谷銀行(SVB )以挽救危局，不惜喊話指該行對任何潛在買家都有吸引力。

金融專家警告，目前情況只能在13日市場開盤前有所行動，否則其他銀行將會出現倒閉骨牌效應。

麥卡錫喊話 盼出現「白武士」收購矽銀

麥卡錫12日在接受福斯新聞(Fox News)訪問時表示，曾與聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)及財長葉倫等政府中人談過，拜登政府其實有工具應對目前的情況。他又指對方確實知道SVB倒閉的嚴重性，也在努力爭取13日市場開盤前發出聲明。

他聲稱，有買家收購矽谷銀行的可能性很大，對任何潛在買家來說，這家銀行都很有吸引力。

多位共和黨 人也紛紛表態，大多反對收購矽谷銀行。

已宣布競逐共和黨總統提名的前南卡羅來納州州長、前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)指出，絕對不能動用納稅人的金錢來搭救SVB。

她在聲明中說，私人投資者可以收購SVB及其資產，但絕不能由納稅人埋單，大政府及為企業紓困的時代必須結束。

共和黨籍南卡州聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)也表示不會支持政府任何搭救SVB的計畫。她在接受CNN訪問時強調，不能再繼續救助私營公司，不能因為自己的行動而無須擔負後果，「在這個國家，當人們犯錯或違法時就必須承擔責任。」

共和黨另一個總統提名潛在競逐者—佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則說，SVB的倒閉與這家機構過於多元有關，分散了公平與包容目標，轉移了對核心使命的關注。

他又指，SVB的倒閉說明了聯邦監管機構的失敗，「我們有這樣多的聯邦法規，有一個龐大的聯邦官僚機構，但需要阻止發生這樣的事情時，他們卻永遠沒有出現。」

代表SVB所在部分地區的民主黨籍聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)發推文，強調存戶應受到保護，銀行投資者和高管應承擔損失，但這也不應代表工人星期一沒有薪水、小企業倒閉。