憂初創公司滅絕 科技大老紛紛解囊救急

Garry Tan 陳嘉興警告，科技創新業可能發生「種族滅絕」等級災難。 (Getty Images)

矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)10日轟然倒閉，許多加州 科技初創公司擔憂發不出薪水，科技業大老、知名創投資本家及創辦人如OpenAI 的執行長奧特曼(Sam Altman)12日緊集聚會，商議對策，以免發生科技界「種族滅絕」等級事件。

路透(Reuters)報導，矽谷銀行專門服務科技初創公司，其突然倒閉是2008年金融海嘯以來最大金融事件，全球股市騷動，銀行類股震盪，加州科技界創業人士擔憂不知如何發出員工薪水，Y Combinator執行長陳嘉興(Garry Tan)警告，科技創新業可能發生「種族滅絕」等級災難。

科技產業大老闆很快動手 ，拯救小企業；例如在矽谷創辦一些最熱門公司的奧特曼便自掏腰包，替一些初創公司紓困。

Rad AI執行長葛森(Doktor Gurson)11日表示，自己無計可施，只好向奧特曼發電郵求救，結果一到兩小時內奧特曼就有回應，提供六位數的現金，無條件讓葛森得以支付工資，只要求他周轉過來時還錢。

金融科技公司Brex 10日宣布，提供緊急信用款項，協助初創公司付出下一輪工資，執行長杜布葛拉斯(Henrique Dubugras)周末一直在接電話，截至11日晚，他表示近1000家公司向他表示，需求金額達15億元，Brex正在邀集貸款方，希望12日結束之前能完成，大家都在衝刺。

甚至其他小型初創公司都出手幫助其他業者。Streak公司只有約30名員工，創辦人馬萬尼(Aleem Mawani)10日在推特上發文，表示願無條件借出個人現金，給其他小型初創公司，以便發出員工工資，接下來幾家公司與他接洽；馬萬尼表示，他放款的對象，以每月靠工資維生的公司為優先。

由Y Combinator發起請願，向財政部長葉倫等人呼籲支持存款人，截至11日晚，已有代表約22萬名勞工的3500多家公司執行長連署簽名；其中很多都是小企業，未來30天有發不出工資給員工之虞。

請願書呼籲「對地區銀行加強監管及資本要求」，另調查矽谷銀行高層到底是「瀆職還是管理不善」；請願書警告，目前10萬個工作職位岌岌可危。