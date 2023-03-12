矽谷銀行職員「前路茫茫」續45天領1.5倍薪水

矽谷銀行10日倒閉後，職員接到的電郵說，他們還可繼續工作45天，拿1.5倍的工資。圖為一名員工在銀行內接聽電話。(Getty Images)

路透取得的矽谷銀行 (Silicon Valley Bank，SVB )員工電子郵件內容，顯示接管SVB的聯邦存款保險公司(FDIC)將提供SVB員工45天的雇用期，薪資是原本的1.5倍。

10日FDIC發給員工的一封標題為「員工保留」(Employee Retention)的信件，信件內容表示FDIC在即將來到的周末將登記員工名單，並提供相關福利資訊，前母公司SVB Financial Group將提供醫療保健的詳細資訊；據報導，去年年底SVB旗下人力有8528人。

除了基本人力與分行員工，其他SVB員工被告知繼續遠端工作。FDIC未回應置評請求。

SVB存戶競相提領存款，兩日來瘋狂的消息震驚市場，全美的銀行市值蒸發逾1000億元。

去年年底，SVB排名全美第16大銀行，約擁有2090億元資產、1754億元存款。

加州 州長紐森(Gavin Newsom)的聲明表示：「大家都在與FDIC合作，以盡快穩定情勢。」

FDIC於10日的聲明中透露，SVB位於加州聖塔克拉拉(Santa Clara)的總行，以及加州、麻州的17家分行將於13日重新開放。

SVB前母集團旗下的證券經紀公司SVB Securities於11日表示，該公司的業務不會受到SVB倒閉的直接影響。

新聞網站Semafor於11日報導，消息人士指出一些持有SVB股份的企業已經收到避險基金報價，以1元60美分的價格購買他們滯留的存款。