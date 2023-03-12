「準備調降信評」上周穆迪一通電話 點燃SVB倒閉引信

知情人士透露，專注於貸款給初創企業的矽谷銀行(Silicon Valley Bank，SVB )倒閉，始於上周，穆迪投資 者服務公司打給SVB母公司「矽谷銀行金融集團」(SVB Financial Group)的一通電話；該通電話的重點是：穆迪評級公司準備在本周下調SVB信用評級。

路透報導了SVB未能對降級前景做出妥善回應的內幕，並指這場2008年金融危機以來最大的銀行倒閉事件，凸顯人們對金融機構的信心潰散，速度快得驚人。

消息人士指稱，穆迪是在SVB存放資金的債券價值因利率上升而下跌後，打了那通電話。SVB迅速採取行動，希望減輕評級調降打擊。

SVB執行長執行長貝克(Greg Becker)與團隊擔心，評級下調會削弱投資者和客戶對SVB財務狀況的信心，於是致電高盛集團(Goldman Sachs Group)銀行家尋求建議，並飛往紐約與穆迪等評級公司會面。

SVB隨後在周末制定了提高所持股票 價值的計畫，打算出售逾200億元低收益債券，再投資到回報更高的資產。消息人士稱，此交易將產生虧損，但如果SVB能透過出售股票填補資金缺口，就能避免多次降級。結果計畫適得其反。

消息人士稱，SVB與私募股權公司General Atlantic達成協議，後者同意購買SVB出售的22億5000萬元股票的其中5億元股票，但另一投資方表示無法依SVB的時間表達成協議。

8日SVB以18億元損失出售了債券投資組合。穆迪將該銀行評級下調了一個等級。理想情況下，這場股票交易應在9日開市前完成，以免因SVB股價下跌而危及出售；但情況事與願違。

SVB股價因出售股票消息而暴跌，9日收盤下跌60%至106.04元。隨後有消息傳出，風險投資公司建議初創公司將資金從SVB撤出，避免銀行擠兌；投資者紛紛離場，存戶擠兌出現，SVB股價崩潰。

加州銀行業監管機構10日介入關閉SVB，並要求聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)接管，整頓債權。