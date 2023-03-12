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矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴

編譯潘勛／綜合11日電
矽谷銀行倒閉後，政府是否應出面拯救大額儲戶，讓白宮左右為難，但據知多家銀行監督機構10日已開始緊急善後。圖為該行舊金山的一家分行用木板把大門釘上，玻璃門上則貼出告示。(路透)
矽谷銀行倒閉後，政府是否應出面拯救大額儲戶，讓白宮左右為難，但據知多家銀行監督機構10日已開始緊急善後。圖為該行舊金山的一家分行用木板把大門釘上，玻璃門上則貼出告示。(路透)

加州矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉，讓聯邦政府遭逢巨大壓力；若出手拯救該行存款大戶，勢將引發政治風暴，爭辯政府是否稅金運用不當，劫貧濟富，但若毫不作為則會壓垮一些科技界初創公司，風險也可能擴散到更廣的金融業；目前國會議員已與聯準會、聯邦存款保險公司(FDIC)會商，討論矽谷銀行倒閉善後事宜。

華盛頓郵報11日報導，科技業執行長、前政府官員以及至少兩位民主黨國會議員已呼籲，若13日以前找不到買家接手購買矽谷銀行資產，政府應捍衛儲戶岌岌可危的存款，這樣才能阻止麻煩擴大，觸發連串危機。

業界警告 數千員工將被裁

與矽谷銀行有業務往來的公司警告說，該行倒閉可能導致數以千計的員工被裁、放無薪假，很多工人拿不到工資。

一些專家也擔心大量公司13日起可能把存款由類似矽谷銀行的地區銀行轉移到規模巨大的商業銀行，引發新一輪動盪。

政府救儲戶? 資金轉嫁納稅人

若找不到買家承接矽谷銀行，要讓儲戶全額領到錢，國會可能得通過法規，取用全國銀行撥付成立的保險資金，該資金還由全體納稅人背書；但FDIC一般為存款保險，上限只到25萬元，矽谷銀行九成以上戶頭都超過此上限。

動用存保 恐給銀行開惡例 

動用存保資金救助大儲戶，有人批評會開惡例，其他銀行碰到類似處境也會指望聯邦奔走來援。另值得擔憂的是2008年金融風暴，政府出手紓困，引發普通納稅人怒火，這一噩夢會再次上演。

另一種可能是華爾街大銀行擔憂風險擴散，而購買矽谷銀行所剩資產，讓儲戶全身而退；但這招很微妙，大銀行可能要聯邦政府先幫忙，才肯答應做這筆可能無利可圖的買賣。

麻省理工學院(MIT)經濟學者強森(Simon Johnson)指出，前述選項都很爛，政府不會想讓這種紓困擴大給全民，但不做又會遭逢資金大流動，其比例真的難以預測。

議員與Fed、FDIC 討論善後

消息人士指出，民主黨聯邦眾議員沃特斯(Maxine Waters，加州)10日主持簡報會，聽取聯準會、FDIC及財政部官員陳述矽谷銀行事件最新發展，兩黨議員都在場。包括沃特斯等不少議員都表示擔憂。多家銀行監督機構也已緊急溝通，為矽谷銀行倒閉作善後處理。

矽銀效應 恐爆科技倒閉潮 

矽谷及金融部門大腕都呼籲聯邦政府尋找另一家銀行承接矽谷銀行的資產及負債；向監管單位申報文件顯示，截至去年12月，矽谷銀行95%以上存款都沒有保險；很多儲戶都是初創公司，擔心這個月薪水都發不出來，恐會引發更大一波科技界倒閉及裁員。

投資人也擔心倒閉潮會減損對金融部門的信心，尤其存款在2500億元以下的中型銀行；那些銀行不被認為「大到不能倒」，不需要接受2008年金融風暴後所規定的例行壓力測試等其他「安全閥」措施。

矽谷銀行 保險 風暴

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