我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：美將擴大晶片製造出口管制 正遊說日荷加入

英法將於印太區域接替部署航艦 合訓烏克蘭陸戰隊

美國會議員提武器租借法案 強化台灣防衛

中央社／華盛頓10日專電
美國參議員布萊克本、史考特與盧比歐共同提出「台灣民主防禦武器租借法案」，授權美國政府必要時租借武器給台灣，以強化台灣防衛能力。（路透）
美國參議員布萊克本、史考特與盧比歐共同提出「台灣民主防禦武器租借法案」，授權美國政府必要時租借武器給台灣，以強化台灣防衛能力。（路透）

面對中國侵略野心，美國參議員布萊克本、史考特與盧比歐共同提出「台灣民主防禦武器租借法案」，授權美國政府必要時租借武器給台灣，以強化台灣防衛能力。眾議員朴銀珠也在眾院同步提出法案。

去年8月曾造訪台灣的布萊克本（Marsha Blackburn，另譯：布蕾波恩）指出，台灣是美國印太地區最重要的夥伴，面對新邪惡軸心挑戰，台灣持續維持主權至關重要。共產中國已經明確表明將不惜一切代價成為全球霸主，「台灣民主防禦武器租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act）將有助於確保台灣有自我防衛能力，並強化美國維護全球自由承諾。

「台灣民主防禦武器租借法案」由布萊克本與史考特（Rick Scott）、盧比歐（Marco Rubio）於昨天在參議院提出，朴銀珠（Michelle Steel）則在眾議院同步提出。

史考特則表示，台灣必須擁有抵禦共產中國入侵的能力。勇敢的台灣人民是印太地區民主的光輝典範，與中國國家主席習近平嚴重侵犯人權的專制政權形成鮮明對比。這項強化台灣能力的法案表明拒絕向習近平的挑釁低頭。

朴銀珠也表示，中共是全球穩定與美國國安的最大威脅。隨著中國持續威脅台灣並公開挑戰美國，現在比以往任何時候都更需要採取立即且果斷的行動，阻止中國對美國盟友進一步挑釁。這項法案將向中共發出明確無誤的訊息，亦即美國與盟友站在一起，並準備好提供防禦中共攻擊所需的工具武裝台灣。

「台灣民主防禦武器租借法案」目的在強化台灣防衛能力，保護居住其中的台灣與美國公民免受中共解放軍的潛在侵略。法案將授權美國行政部門向台北出借或租賃國防品項，建立快速程序以確保即時交付武器給台灣。

中共 習近平 眾院

上一則

伊朗和沙烏地在中國斡旋下重新建交 影響中東局勢

下一則

北京傳用二軌提議：若麥卡錫赴台 盼賀錦麗訪中

延伸閱讀

宣傳2020年大選舞弊 梅鐸：福斯主播「太過頭」

宣傳2020年大選舞弊 梅鐸：福斯主播「太過頭」
MLB／不等大谷「自由」？媒體預測：道奇搶先交易得到他

MLB／不等大谷「自由」？媒體預測：道奇搶先交易得到他
卡戴珊金小妹伴侶 曼哈頓中城夜店毆打音響師

卡戴珊金小妹伴侶 曼哈頓中城夜店毆打音響師
米慎區舉辦警務改革聽證會 增強警民互信

米慎區舉辦警務改革聽證會 增強警民互信

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
無證移民經由巴拿馬與哥倫比亞邊境的「達連空隙」（Darien Gap）前往美國，圖為無證移民在雨林中穿行。(美聯社)

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

2023-03-10 02:30
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
丹麥國防部9月27日發布的航拍照片顯示一處「北溪」天然氣管道泄漏點。（新華社）

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

2023-03-07 18:58
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17

超人氣

更多 >
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
綁架4美國人、2死 墨西哥販毒集團清理門戶 丟出5兇手

綁架4美國人、2死 墨西哥販毒集團清理門戶 丟出5兇手