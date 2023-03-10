「富人稅」眾院難過關 麥卡錫：將公布共和黨版預算提案

共和黨反對拜登的加稅政策，已表態立場不會改變，甚至要求大幅刪減政府預算，以降低不斷增加的政府赤字。共和黨籍眾院議長麥卡錫表示，共和黨也將公布預算提案。(美聯社)

拜登 政府9日公布俗稱「綠皮書」(Green Book)的2024年度預算 案，政府經費來源幾乎完全仰賴對富人、企業加稅所創造的稅收增加，位於收入排行榜最頂端的納稅人，所得稅稅率將調高到39.6%，在海外賺取的收入則將新增「全球最低負稅」( global minimum tax)；不過，CNBC新聞頻道分析，拜登預算提案能否在國會過關仍是未知數。

報導指出，先前民主黨仍掌握參眾兩院多數時，拜登對富人加稅的提案就沒能在國會通過，如今共和黨 為眾院多數黨，更減低了拜登預算提案過關的機會。

CNBC新聞頻道報導，財政部公布的2024年預算提案中，許多項目源於拜登2020年競選政見。財政部高層官員面對媒體詢問哪一項預算提案有機會在兩黨國會議員支持下過關成為法律，並不願發表評論。

預算提案中的億萬富豪最低稅(billionaire minimum tax)等項目，被列在拜登內政施政目標清單裡已有多年。預算提案中目標加稅的對象是年收入排行榜最頂端0.01%的超級富豪，以及資產超過1億元的家庭，加徵的最低負稅稅率從去年提案的20%提高到25%，股票回購稅(stock buyback tax)則從1%調升到4%。

有線電視新聞網(CNN)報導分析，牽動政府財政角力及拜登連任政策的預算提案公布後，接下來兩黨免不了將有一場債限之爭。

CNN分析， 「總統提議，國會決定」(president proposes, Congress disposes)是流傳已久的政壇諺語，這是歷任白宮都要面對的現實，不管參、眾兩院多數黨屬於哪一黨，今年拜登處於分裂政府(Divided Government)的局勢，處境尤其困難。共和黨始終反對拜登的加稅政策，已經表態立場不會改變，甚至要求大幅刪減政府預算，以降低不斷增加的政府赤字。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)對媒體說：「我們再也不能忽視一個我們手邊的重大問題，那就是國債規模非常龐大。」他說：「我們保證我們會做出改變。」

共和黨籍眾議員短期內將公布共和黨版本的預算提案，麥卡錫說，拜登延誤公布預算導致共和黨版本也受到耽擱。