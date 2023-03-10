抵中國挖太平洋島國牆角 拜登新預算加碼數十億元應對北京

為抵擋中國挖太平洋島國牆角，拜登新預算的國務院631億元經費中有71億元將援助馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帛琉。圖為拜登總統(左三)去年9月在白宮歡迎太平洋島國領袖。(美聯社)

拜登政府9日公布明年度政府總預算 ，加碼數十億元以「勝過中國」，五角大廈提高「太平洋威懾倡議」至91億元，國務院 撥20億元用於強化印太經濟，20億元投資基礎建設，應對中方的「一帶一路」計畫。為抵擋中國挖太平洋島國牆角，拜登新預算國務院631億元經費中有71億元援助馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帛琉。

白宮 編列2024財年總預算為6兆8000億元，發出的預算說明包含支持社區、降低家庭開支、退伍軍人照護等領域，在預算確保美國安全與應對全球挑戰的說明中，白宮將「勝過中國」列為第一項。

白宮表示，「對美國而言，中國是唯一一個兼具重塑世界秩序意圖，與越來越有能力在經濟、外交、軍事和科技實力上做到的競爭對手」。

為抵擋中國挖太平洋島國牆角，拜登新預算的國務院631億元經費中有71億元將援助馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帛琉。圖為美國特使尹汝尚(前左五)率團訪問馬紹爾群島。(Getty Images)

五角大廈編列的明年度預算為8420億元，略高於國會去年批准的水準(8160億元)，也高於五角大廈自己去年編列的規模(7730億元)，將用來為軍人加薪、投入發展核威懾能力和支援烏克蘭。

其中，用來「勝過中國」的太平洋威懾倡議增列30億元至91億元，用於美軍捍衛區域盟友和美國利益而增購新武器系統；印太司令部對於這項倡議的開支，建議153億元，包含強化關島和夏威夷的飛彈防禦系統。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)表示，這些預算顯示美軍應對中華人民共和國步步進逼的挑戰，應對先進且持續存在的威脅，加速美國軍力的研發與現代化，還要強化美國與夥伴盟友的關係。

至於國務院和美國國際開發總署(USAID)共編列631億元預算，比起上年度略增49億元；國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，這是空前的特殊時期，美國要在競爭中勝過中國，也要強化美國在印太區域的角色，並透過新投資促進美國的繁榮。

國務院和USAID編列20億元，投入印太地區經濟；再20億元強化戰略基礎建設計畫，回應中國長期的一帶一路計畫。

此外，美聯社分析，在抗中氛圍濃厚的狀況下，這部預算案以「勝過中國」為號召，仍有機會一搏。