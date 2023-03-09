中借鑑俄烏戰看攻台 憂美肩射飛彈、星鏈衛星網

烏軍使用肩射型標槍飛彈攻擊俄軍坦克，極為有效。(路透)

中國軍事學者研究俄烏戰爭，認定俄軍在烏境十分吃力，以此借鑑，中國若要進攻台灣，必須擁有戰力，擊落在地球低軌道的「星鏈」(Starlink)衛星網，還要防範台灣以肩射型標槍(Javelin)飛彈攻擊中方的坦克、直升機。

路透8日報導，檢視中方軍事學者在20多份國防期刊發表約100篇研究，顯示整個中國軍工複合體正努力研究美國可以部署的美式科技及武器，因應中國侵台戰爭。數百名學者分別隸屬與中國解放軍 相關的大學、國營軍武製造廠，以及軍事情報智庫。

熟悉中方國防研究兩名使館武官及另一名使節表示，以中國國家主席習近平為首的中共中央軍委會下令進行研究；厚厚的研究資料顯示，解放軍高層想抓住俄烏戰爭這個機會。

中國解放軍學者的半數研究凸顯中方忌憚星鏈的角色；星鏈是特斯拉 (Tesla)電動車、社媒「推特」(Twitter)老闆馬斯克 (Elon Musk)在美創設的SpaceX公司所研發的低軌道衛星網，確保俄國導彈攻擊烏國電力網之下，烏國部隊仍能通訊。

中國解放軍陸軍工程大學學者去年9月合撰的論文指出，星鏈在俄烏戰爭的卓越表現，一定會促使美國及西方國家在可能爆發的亞洲軍事衝突中，廣泛運用星鏈；學者們認為設法擊落或癱瘓星鏈十分迫切，同時要研發中國自有的類似衛星網。

俄烏戰爭顯然也讓中方學者形塑共識，認為無人機戰具值得加大投資；中方一直在環台空域測試無人機。一篇論文指出，無人機在未來戰爭將充當「破門而入」的角色。

中國解放軍國防大學去年10月兩名學者發表的論文分析美國提供高機動「海馬斯」(HIMARS)多管火箭系統，對俄烏戰爭的影響，認為海馬斯的成功仰賴美國透過星鏈分享目標的資訊及情報；同一篇論文強調中國自有的先進火箭系統要佐以無人偵察機。