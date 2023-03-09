我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最差 加州道路近半狀況不佳

參院少數黨領袖麥康諾 在華府酒店摔倒住院

中借鑑俄烏戰看攻台 憂美肩射飛彈、星鏈衛星網

編譯潘勛／綜合8日電
烏軍使用肩射型標槍飛彈攻擊俄軍坦克，極為有效。(路透)
烏軍使用肩射型標槍飛彈攻擊俄軍坦克，極為有效。(路透)

中國軍事學者研究俄烏戰爭，認定俄軍在烏境十分吃力，以此借鑑，中國若要進攻台灣，必須擁有戰力，擊落在地球低軌道的「星鏈」(Starlink)衛星網，還要防範台灣以肩射型標槍(Javelin)飛彈攻擊中方的坦克、直升機。

路透8日報導，檢視中方軍事學者在20多份國防期刊發表約100篇研究，顯示整個中國軍工複合體正努力研究美國可以部署的美式科技及武器，因應中國侵台戰爭。數百名學者分別隸屬與中國解放軍相關的大學、國營軍武製造廠，以及軍事情報智庫。

熟悉中方國防研究兩名使館武官及另一名使節表示，以中國國家主席習近平為首的中共中央軍委會下令進行研究；厚厚的研究資料顯示，解放軍高層想抓住俄烏戰爭這個機會。

中國解放軍學者的半數研究凸顯中方忌憚星鏈的角色；星鏈是特斯拉(Tesla)電動車、社媒「推特」(Twitter)老闆馬斯克(Elon Musk)在美創設的SpaceX公司所研發的低軌道衛星網，確保俄國導彈攻擊烏國電力網之下，烏國部隊仍能通訊。

中國解放軍陸軍工程大學學者去年9月合撰的論文指出，星鏈在俄烏戰爭的卓越表現，一定會促使美國及西方國家在可能爆發的亞洲軍事衝突中，廣泛運用星鏈；學者們認為設法擊落或癱瘓星鏈十分迫切，同時要研發中國自有的類似衛星網。

俄烏戰爭顯然也讓中方學者形塑共識，認為無人機戰具值得加大投資；中方一直在環台空域測試無人機。一篇論文指出，無人機在未來戰爭將充當「破門而入」的角色。

中國解放軍國防大學去年10月兩名學者發表的論文分析美國提供高機動「海馬斯」(HIMARS)多管火箭系統，對俄烏戰爭的影響，認為海馬斯的成功仰賴美國透過星鏈分享目標的資訊及情報；同一篇論文強調中國自有的先進火箭系統要佐以無人偵察機。

雖說俄烏戰爭光景顯然拿來與攻台相比，但仍有諸多差異，尤其台灣遭逢中國封鎖很脆弱，任何外國軍事干預將引發衝突；相形之下，西方國家可以由烏國鄰國運補。

去年11月在烏克蘭赫爾松戰場上，烏軍使用星鏈設備，攻擊俄軍。(路透)
去年11月在烏克蘭赫爾松戰場上，烏軍使用星鏈設備，攻擊俄軍。(路透)

解放軍 特斯拉 馬斯克

上一則

前官員：習掌權後瓦解美國在中情報網 處決20名線人

下一則

新冠病毒溯源 實驗室洩漏間接證據日增

延伸閱讀

中國籲俄烏談和 預測戰爭今夏結束？和平計畫有3大目標

中國籲俄烏談和 預測戰爭今夏結束？和平計畫有3大目標
俄在烏陷苦戰…台海若爆衝突 中國動武恐有「2大顧忌」

俄在烏陷苦戰…台海若爆衝突 中國動武恐有「2大顧忌」
吳釗燮：中國無權決定台灣如何與國際社會交往

吳釗燮：中國無權決定台灣如何與國際社會交往
俄烏激戰數周 俄瓦格納傭兵團宣布「已掌控巴赫姆特東部」

俄烏激戰數周 俄瓦格納傭兵團宣布「已掌控巴赫姆特東部」

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
丹麥國防部9月27日發布的航拍照片顯示一處「北溪」天然氣管道泄漏點。（新華社）

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

2023-03-07 18:58
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17
習近平6日在全國政協會議民建、工商聯界別聯組會上發言，批評美國領導西方國家全面打壓中國。(新華社)

習近平罕見公開批美：帶領西方圍堵 讓中國發展臨挑戰

2023-03-07 02:30

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回