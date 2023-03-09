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美年度情報評估：習近平續對台施壓 削弱美影響力

記者張文馨／華盛頓報導
國家情報總監海恩斯(右二)8日與其他四位情報首長聯合在參院情報委員會作證。左一為聯調局長雷伊、左二是網戰司令部司令仲宗根、右一是中央情報局長伯恩斯。(美聯社)
國家情報總監海恩斯(右二)8日與其他四位情報首長聯合在參院情報委員會作證。左一為聯調局長雷伊、左二是網戰司令部司令仲宗根、右一是中央情報局長伯恩斯。(美聯社)

國家情報總監海恩斯(Avril Haines)8日在參院情報委員會作證時表示，中國國家主席習近平的第三任期，會持續推動統一台灣，並更強硬對抗美國對台灣的支持；此外，北京認為穩定對美關係，最為符合中方利益。

5大情報機構首長赴參院作證

國家情報總監辦公室(ODNI)8日公布年度「威脅評估報告」(2023 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community)，國家情報總監海恩斯與聯調局長雷伊、網戰司令部司令仲宗根、中央情報局長伯恩斯及國防情報局局長柏瑞爾，五大情報機構首長在參院情報委員會作證，提供對美國與全球安全情勢的評估。

中持續挑戰美國 列美第一要務

國家情報總監辦公室(ODNI)8日公布2023年度「威脅評估報告」，將對中國的威...
國家情報總監辦公室(ODNI)8日公布2023年度「威脅評估報告」，將對中國的威脅評估列為首要，其次是對俄羅斯、伊朗及北韓的威脅評估。(取自ODNI辦公室)

海恩斯表示，中華人民共和國從經濟、科技、政治和軍事等方面持續挑戰美國，依然是美國的第一要務；中共代表著美國國安和全球領導地位最優先且最重大的威脅，北京是美國最重要的情報對手。

海恩斯表示，隨著習近平展開第三任期，他所領導的中國共產黨會持續推動統一台灣，破壞美國影響力，離間美國與盟友，並推動某些有助於其威權體系的國際規範。

中避免與美緊張升級 欲關係穩定

針對緊張的美中關係，海恩斯在聽證會表示，習近平最近的演說透露對美關係更加悲觀的看法，但北京依然相信，避免與美國關係惡化，並維持對美關係的穩定，最為符合中方利益；此外，維持對美關係穩定，有助緩解中國和其他國家的關係倒退。

海恩斯表示，習近平面臨國內外諸多挑戰，需要一段冷靜期，讓中方有機會緩過來；中國的快速經濟成長期已終結，結構性的問題開始浮現，例如人口老化、經濟不公、過度依賴投資和抑制消費等。

報告提到，中方面臨的挑戰還包含，台灣和其他國家對於北京高壓手段的抵制情緒不斷升高。

反對美挺台 解放軍擾台將增加

情報部門評估，北京今年將持續對台灣施壓，且提供統一誘因；對美台往來做出反應，更強硬地反對美國對台灣的支持；此外，中方將增加去年以來的行動次數，例如跨越台海中線，以及發射飛彈穿越台灣。

委員會副主席、共和黨籍參議員魯比歐(Marco Rubio)詢問，中方是否可能利用TikTok形塑入侵台灣正當性，且主張美國不應介入兩岸衝突的輿論，聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)肯定答覆，並說，對美國來說公私分明的鐵律，在中共眼中並不存在。

此外，報告提到，當美國中央政府部門已形成警戒心態，中方轉向耕耘美國地方政府和議員，希望透過他們的力量來改變美國現在的對中政策。

根據報告，構成美國威脅的包含中國、俄羅斯、伊朗、北韓和氣候變遷等。

「北京深化對俄關係 令人不安」

海恩斯表示，中方正在深化對俄關係，並提供俄羅斯有意義的支持，這點令人不安；情報部門研判，俄烏戰爭已成雙方都沒有決定性優勢的消耗戰，無法取得領土優勢的俄羅斯總統普亭可能會決定繼續打下去，拖上數年。

報告也提到，美國關切相信俄羅斯不願直接與美國和北約發生軍事衝突，但戰爭衝突可能擴大，局勢升級的風險依然很高。

北京 俄羅斯 習近平

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