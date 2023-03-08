墨毒梟、暴力日增 美頻發警示 擋不住疫後旅遊潮

四名美國公民為了抽脂手術南下墨西哥，卻意外碰上販毒幫派槍戰，導致兩人死亡，另兩人被挾持。圖為墨西哥軍方6日出動營救人質。(美聯社)

美國政府警告墨西哥 旅遊危險，呼籲國人遠離暴力情勢升高的毒梟熱點，但在疫情解封後，隨著春假將至，有意前往墨西哥旅客是2020年前的近三倍。

四名美國公民 上周從美國開車到墨西哥，有人要做抽脂手術，有人陪同前往，卻都捲入毒梟槍戰，四人遭人綁架，兩人客死異鄉。每日郵報(Daily Mail)報導，這起血案凸顯出墨西哥除了陽光、沙灘、渡假村之外，也暗藏凶險。

儘管毒梟暴力日增，旅行社表示，疫後首次開放的旅客預訂人數為2020年前期的近三倍。

前往墨西哥卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)、坎昆(Cancun)與圖魯姆(Tulum)的美國公民被警告「慎加提防犯罪與綁架」，前往巴亞爾塔港(Puerto Vallarta)的旅客則被呼籲「三思，因為當地暴力犯罪與幫派活動猖獗」。

德州西部的前法警、艾爾帕索(El Paso)警察 局前副局長阿爾蒙特(Robert Almonte)說：「國務院警告的範圍有限，墨西哥毒梟四處都是。」

墨西哥昆塔納羅州(Quintana Roo)是許多觀光地區所在地，包括坎昆、科祖梅爾島(Cozumel)、穆赫雷斯島(Isla Mujeres)、卡門海灘(Playa del Carmen)、圖魯姆，以及瑪雅海岸(Riviera Maya)；該州政府提醒美國公民「入夜後，在市中心必須提高警覺，暴力可能隨時隨地發生，包括熱門的旅遊勝地」。

贏家圈子(Winner Circle)旅行社老闆安裘‧泰勒(Angel Taylor)說，「該區發布旅遊警示，但人潮回流且更盛，人們在後疫情世代出遊的情況比疫前還好」。

四位美國公民在墨西哥北部城市馬塔摩羅斯(Matamoros)遭綁架後，泰勒的部分客人憂慮致電詢問，但她認為墨西哥大致安全。她說：「我向顧客保證，坎昆、瑪雅海岸等旅遊勝地對遊客而言是安全的，他們會待在度假村裡，不會靠近邊境。」

阿爾蒙特對於人們蜂擁前往墨西哥旅遊「並不感到意外，卻也對近期發生的憾事感到失望」；他說，「我從事訓練工作，訓練全美許多警察，但很多人仍不顧我的警告，持續前往墨西哥的度假村。」