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美加邊境無證客大增 CBP加派人力

編譯徐薏茹／綜合7日電
隨著從加拿大入境的無證移民持續增加，聯邦海關及邊境保衛局於6日起增派25名幹員入駐北方邊境繁忙區域。圖為無證移民在美加邊境被盤查。(Getty Images)
隨著從加拿大入境的無證移民持續增加，聯邦海關及邊境保衛局於6日起增派25名幹員入駐北方邊境繁忙區域。圖為無證移民在美加邊境被盤查。(Getty Images)

聯邦海關及邊境保護局(CBP)發言人表示，隨著從加拿大入境的無證移民持續增加，CBP已從即日起增派25名幹員入駐北方邊境繁忙區域。

消息人士透露，一部分臨時被調派至北方邊境的幹員先前曾在南方邊境駐點。

國家廣播公司新聞網(NBC News)先前曾報導，從加拿大邊境進入美國的墨西哥移民增加，在此之前他們合法搭乘飛機抵達加拿大。

消息人士指出，穿越墨西哥邊境的無證移民仍遠多於北方邊境，但近來加拿大邊境移民激增在CBP內部引起更多關注，要求額外資源。

CBP發言人稱，由於「北方邊境的移民波動」，CBP 6日開始從「未經歷大量移民人潮」的單位臨時調派邊境巡邏隊(Border Patrol)人員，派遣至美加邊境的斯旺頓區(Swanton Sector)，「雖然逮捕的人數與移民人潮不正常的區域相比不多，但斯旺頓區的逮捕行動在此區域構成重大變化。」派遣至斯旺頓區的團隊將協助阻止該地區的人口走私活動。

斯旺頓區涵蓋佛蒙特、新罕布夏、紐約州，從2022年10月至今年1月，該區域的逮捕人數比去年同期增加846%；根據最新數據，1月在該區共攔截367個移民，遠多於2022年1月的24人。

斯旺頓區巡邏長加西亞(Robert Garcia)對於試圖穿越該區嚴寒地帶的移民安危表達擔憂，強調越過該區邊境極度危險，天氣條件非常惡劣。

自2020年3月美國法典第42卷(Title 42)防疫遣返令生效以來，來自墨西哥的移民在南方邊境受到限制與阻礙。

與南方邊境相比，能夠負擔單程機票從墨西哥城、坎昆飛往加拿大蒙特婁或多倫多的移民以Title 42被遣返的機率較低。但北方邊境有失溫與凍死的風險，尤其是每年這一時期。

邊境 移民 加拿大

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