金融時報：避免台海緊張 麥卡錫4月加州會蔡英文

媒體報導，聯邦眾院議長麥卡錫將在加州會晤過境的蔡英文；但麥卡錫仍未排除未來將訪問台灣。(美聯社)

英國金融時報(Financial Times)6日報導，中華民國總統蔡英文 下月初將出訪中美洲盟邦瓜地馬拉與貝里斯，並在過境美國時，於加州會晤聯邦眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)。

金融時報引述知情人士說法報導，考量到台灣的安全，避免解放軍再度上演時任議長裴洛西(Nancy Pelosi)離台後的軍事示威行動，蔡英文和麥卡錫談定「加州會」，而非「台北見」。

據報導，蔡英文將在下月出訪中美洲，並訪問美國加州與紐約，此外雷根基金會對本報證實，已邀請蔡英文到雷根圖書館演說，目前尚未確認蔡是否接受以及到訪細節。

路透引述消息證實麥卡錫和蔡英文在加州會晤的計畫；其他知情人士表示，包含美國官員在內，美台雙方都對麥卡錫訪問台灣高度不安，擔心這會嚴重加劇台海緊張局勢，尤其是台灣正在準備明年初總統大選。

路透報導，麥蔡在加州碰面，不表示麥卡錫未來不會訪問台灣；麥卡錫6日稍早接受美國新聞媒體CNBC專訪，並未回應是否訪台，僅說有出訪計畫就會公布。

麥卡錫在去年8月時任眾議院議長裴洛西訪台前夕就表態，若當選議長，有意訪台；麥卡錫今年數度對媒體表示，北京 不能左右他的出訪，然現在沒有計畫訪台的行程。

解放軍去年8月舉行環台軍演，封鎖台灣海域與空域，並發射多枚飛彈，其中飛彈首次飛越台灣上空，落入東部海域，升高緊張局勢。

金融時報報導，蔡英文高調訪美可能激怒北京，招致中方報復；另一名知情人士說，若北京再次在台灣附近演習，可能導致國際貨運路線中斷，衝擊剛從疫情陰影走出來的全球經濟。

金融時報引述台灣方面知情人士表示，必須對台灣人民負責，來自北京的壓力漸增，應審慎管理風險，讓現狀倒退並非正途。

金融時報引述台灣資深官員說法報導，中國「現在狀況不好」，北京可能實施比起以往更不理性的政策，若大家一起努力，則風險可控。

金融時報報導，台北對麥卡錫陣營分享了中國共產黨最近的行動，以及構成種種威脅的情報。

金融時報引述一名台灣官員說法報導，麥卡錫曾說台灣預期北京回應的擔憂是合理的，接著蔡團隊順勢提出中轉美國時碰面的想法。

華府智庫布魯金斯研究院外國政策項目研究員何瑞恩(Ryan Hass)表示，麥卡錫會晤蔡英文既能展現對台灣的支持，也保留未來訪台的空間，不用今年急著做。

何瑞恩對本報分析，蔡英文過境美國是多年慣例，北京沒有理由做文章；好的策略會在擴大利益時壓低風險，麥卡錫可以在限縮對台灣的風險時，同時展現支持台灣，具有正面意義。

白宮和國務院不評論蔡英文過境美國一事；國務院表示，國會獨立運作，議長和議員自然能決定他們要見誰、怎麼見；麥卡錫辦公室至今仍無評論。