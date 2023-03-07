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台防長證實磋商美彈藥存台灣 指解放軍動武態勢更強烈

記者洪哲政／台北報導
台北軍方證實，美軍有意將彈藥移往台灣，圖為台北空軍地勤人員展示F-16V裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。(本報資料照片)
台北軍方證實，美軍有意將彈藥移往台灣，圖為台北空軍地勤人員展示F-16V裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。(本報資料照片)

中華民國國防部長邱國正6日在立法院首度證實，台方正與美方磋商，美軍擬將在東亞的軍備庫存，改存放到台灣。

稱中在等待「師出有名」

對於眾院議長麥卡錫近期可能訪台，邱國正表示，他研判去年解放軍機艦為同樣事件逼近台方領海基線，今年恐怕會「突入」24浬接近到12浬領海。立委驚訝地質詢：「就要打起來了？」邱國正說，「沒有錯，國防部預畫如此，的確很嚴重。」

邱國正認為，解放軍現在對台動武態勢比以前更強烈，且一直等待讓他們「師出有名」，「我們則傾向避免讓對方師出有名」。

國民黨立委江啟臣質詢，目前台灣是否已存放美軍彈藥，讓台灣變成美軍軍備的儲備庫？邱國正說，彈藥存放是國軍平時戰備就在檢討與盤點的，彈藥存放不管有無外軍彈藥來，台方自己也會作檢討，不一定要等美軍介入。

台國防部長邱國正6日在立法院首度證實，台方正與美方磋商，美軍擬將在東亞的軍備庫存...
台國防部長邱國正6日在立法院首度證實，台方正與美方磋商，美軍擬將在東亞的軍備庫存，改存放到台灣。(記者蘇健忠／攝影)

不便公開哪類彈藥最多

江啟臣追問，這代表現在正在談？邱國正表示，現在的確正在做，「不是美方講什麼我們才做」。江啟臣再問，比如美方將原置於南韓、日本、菲律賓的儲備彈藥，將美軍在東亞的軍備庫存，改存放到台灣？邱國正，「這也正在談當中」，至於哪一類（彈藥）最多？他不便公開說明。

江啟臣質詢，中國兩會正在進行，國務院總理李克強提出報告，涉及中方軍事國防部分，軍費年增7.2%，國防部有何看法？邱國正回應，中國歷年軍費不斷增加，對方在準備當中，準備將來一旦有必要，「它也會動武的」；動武態勢比以前強烈，台海周邊機艦運行每天保持10架次左右，一旦有什麼議題，「對方會加倍」。

台北軍方證實，美軍有意將彈藥移往台灣，圖為愛國者飛彈。（本報資料照片）
台北軍方證實，美軍有意將彈藥移往台灣，圖為愛國者飛彈。（本報資料照片）

台若被進逼會自衛反擊

邱國正認為，對方一直在等待，讓他們師出有名，例如有別的國家高層訪台，類似去年眾院議長裴洛西訪台；台灣與外國互動太頻繁，如軍事交流等，都包含在裡面，「發生機率不低」。解放軍只是將兵力大小作調整，每次有狀況就會反應。

針對麥卡錫近期可能訪台，立委建議國防部應早作準備，邱國正表示，台方一樣要超前部署，若比去年狀況還要嚴重的話，去年逼近領海基線，貼著24浬鄰接區，但今年恐怕會更加逼近。他說，台方傾向避免讓中方師出有名，國軍很節制，不發起第一擊，但若對方海空實體不斷越界，國軍要有所預應，若解放軍機艦越過中線再往前進逼，國軍就必須作自衛反擊。

國防部 解放軍 江啟臣

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