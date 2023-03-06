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美中合作 聯合國達成歷史性「公海條約」護30%海洋

編譯田思怡／綜合報導
魚群去年11月在澳洲東部昆士蘭沿海摩爾礁優游。聯合國4日達成歷史性「公海條約」，將把全球30%海洋納入保護以復育海洋生物。（美聯社）
魚群去年11月在澳洲東部昆士蘭沿海摩爾礁優游。聯合國4日達成歷史性「公海條約」，將把全球30%海洋納入保護以復育海洋生物。（美聯社）

歷經20年協商，聯合國4日達成一項保護全球海洋和生物多樣性的歷史性協議，聯合國「公海條約」(the High Seas Treaty)將在2030年前將全球30%海洋納入保護範圍，以復育海洋生物。英國衛報指出，美國、中國、歐盟和英國等國際要角合作，是達成條約的關鍵。

上次保護協議在40年前

與會各國代表在紐約聯合國總部經歷兩周會談及38小時的馬拉松式通宵協商後達成協議。過去多年來，由於各國對經費來源、漁權和海洋生物資源分配等問題談不攏，而無法達成協議。上一次聯合國就海洋保護達成協議是在40年前，於1982簽訂「聯合國海洋法公約」。

「公海條約」的「公海」指的是所有國家都有權利捕魚、航行和做研究的國際海域，目前只有1.2%的公海受到保護。在保護區外的海洋生物可能遭到氣候變遷、濫捕和船運交通危害。根據「國際自然保護聯盟」，最新估計全球有近10%海洋物種瀕臨絕種。

確立各國均分海洋資源

這項條約確立往後將以投票方式決定公海的海洋保護區位置和範圍，避免某個國家杯葛使得保護區無法實施。此外，條約也確立富國和開發中國家可均分海洋生物資源開發成本和利益，讓沒有開發深海資源技術的國家，也能平分富國探勘深海海藻和細菌等生物資源獲得的利潤。

聯合國4日達成歷史性「公海條約」，將把全球30%海洋納入保護，以復育海洋生物。(...
聯合國4日達成歷史性「公海條約」，將把全球30%海洋納入保護，以復育海洋生物。(Getty Images)

捕魚量、深海採礦將受限

在「公海條約」建立的新保護區內，將限制捕魚量、船運航線以及剝削海洋活動，例如深海採礦，亦即在海面200公尺以下的海床採礦。環保團體關切深海採礦可能干擾海洋生物的繁殖地、製造噪音污染、對海洋生物造成毒害。

英國衛報報導，「雄心壯志聯盟」(High Ambition Coalition)是促成條約的關鍵角色。這是聯合國氣候變化框架公約內的一個非正式國家集團，致力於推進有關氣候和環境問題的提案，成員包括歐盟、美國、英國和中國。在「公海條約」會談最後幾天，這些國家致力於促成協議，而非造成分裂，並表現出妥協的意願。

各國政府去年12月在加拿大蒙特婁通過協議，同意在2030年前保護全球30%的陸地及海洋。對這個目標來說，公海條約至關重要。

綠色和平組織海洋保護運動領導人梅勒說：「對保育來說，這是歷史性的一天，這標示著在一個分裂的世界中，保護自然和人類，可以戰勝地緣政治。」

聯合國 英國 歐盟

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