中國軍費將增7.2% 近年最高 稱需要應對「複雜挑戰」
隨著地緣政治緊張情勢持續升高，中國今年國防預算將成長7.2%以上，為近四年來最大增幅。但全國人大發言人王超強調，中國的前途與世界前途緊密聯繫在一起，中國軍事現代化不會對任何國家構成威脅，反而是維護地區穩定與世界和平的重要力量。
根據中國財政部5日公布的預算草案，今年中國的國防預算將成長7.2%，達人民幣1兆5600億元(合2300億美元)。去年比前年的增幅為7.1%，為1兆4500億元人民幣(合2296億美元)。這一數字已經是2013年國防預算的將近一倍。
中國國防預算已連續20餘年增長，早已是全球僅次於美國的軍費大國。不過自2016年以來，中國國防預算增長率連續七年降至個位數，2016年至2022年，國防費預算增幅分別為百7.6%、7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%和7.1%。
美國防預算增長近14%
受俄烏戰爭爆發等因素影響，多國近年均大幅提高軍事預算。美國國會去年12月通過總額達8500多億美元的2023年國防預算，就較前一年增長近14%，日本、台灣近年國防預算也明顯成長，這可能促使中國大陸增加今年的軍費編列。
中國軍工企業下屬券商、中航證券日前發布的報告就指出，當前世界局勢正處於百年未有之大變局，俄烏衝突也顯著強化了各國的安全訴求，「全球進入軍費提速期」。儘管去年中國經濟增速有所放緩，但加強國防建設的力度不會降。
消息人士稱，中國國防經費的增長受到國際環境影響，當前中國周邊局勢複雜，維護國家安全、主權和發展利益是迫切要做的事情，有必要適度提高軍費。
但在4日記者會被問及今年國防預算時，中國全國人大會議發言人王超表示，中國國防預算的增長是「比較適度、合理」的，而且也是為了應對「複雜安全挑戰」的需要。
中稱軍費低於世界水平
王超稱，中國國防費的規模，是綜合考慮建設需求及國民經濟發展水平而圈定，這也是世界通行做法。
他強調，中國的國防費多年來占GDP的比重基本穩定，低於世界平均水平，增長幅度也是比較適度和合理的。
根據世界銀行的統計，中國去年的軍費開支占國內生產總值(GDP)的1.7%，而在全球承擔各種安全義務的美國軍事預算則占國內生產總值的3.5%。
中國艦艇規模超越美國
中國過去20多年來國防預算的持續增長已經讓解放軍各軍兵種的軍事實力實現全方位的飛躍。但王超說，「中國的軍事現代化，不會對任何國家構成威脅，反而是維護地區穩定與世界和平的積極力量」。
中國現役軍人人數排名世界第一，現代化艦艇的規模甚至已超過美國，而且每年新增的艦艇數量也是世界第一。除了擁有先進和火力強悍的水面艦艇外，還部署了多艘核潛艇。中國不久前還下水了第三艘首度使用電磁彈射技術的航空母艦。
中國擁有數量龐大的各式導彈，其空軍力量也在穩步增長，大量部署了殲-20隱形戰機和各式其他的殲擊和／或轟炸機。
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