中國軍費將增7.2% 近年最高 稱需要應對「複雜挑戰」

儘管去年中國經濟增速放緩，但中共的強軍目標未變。今年國防預算將成長7.2%以上，為近四年來最大增幅。圖為2019年中共建政70周年閱兵式上，東風31洲際飛彈經過北京天安門廣場。(路透)

隨著地緣政治緊張情勢持續升高，中國今年國防預算 將成長7.2%以上，為近四年來最大增幅。但全國人大發言人王超強調，中國的前途與世界前途緊密聯繫在一起，中國軍事現代化不會對任何國家構成威脅，反而是維護地區穩定與世界和平的重要力量。

根據中國財政部 5日公布的預算草案，今年中國的國防預算將成長7.2%，達人民幣1兆5600億元(合2300億美元)。去年比前年的增幅為7.1%，為1兆4500億元人民幣(合2296億美元)。這一數字已經是2013年國防預算的將近一倍。

中國國防預算已連續20餘年增長，早已是全球僅次於美國的軍費大國。不過自2016年以來，中國國防預算增長率連續七年降至個位數，2016年至2022年，國防費預算增幅分別為百7.6%、7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%和7.1%。

美國防預算增長近14%

受俄烏戰爭爆發等因素影響，多國近年均大幅提高軍事預算。美國國會去年12月通過總額達8500多億美元的2023年國防預算，就較前一年增長近14%，日本、台灣近年國防預算也明顯成長，這可能促使中國大陸增加今年的軍費編列。

中國軍工企業下屬券商、中航證券日前發布的報告就指出，當前世界局勢正處於百年未有之大變局，俄烏衝突也顯著強化了各國的安全訴求，「全球進入軍費提速期」。儘管去年中國經濟增速有所放緩，但加強國防建設的力度不會降。

消息人士稱，中國國防經費的增長受到國際環境影響，當前中國周邊局勢複雜，維護國家安全、主權和發展利益是迫切要做的事情，有必要適度提高軍費。

但在4日記者會被問及今年國防預算時，中國全國人大會議發言人王超表示，中國國防預算的增長是「比較適度、合理」的，而且也是為了應對「複雜安全挑戰」的需要。

中稱軍費低於世界水平

王超稱，中國國防費的規模，是綜合考慮建設需求及國民經濟發展水平而圈定，這也是世界通行做法。

他強調，中國的國防費多年來占GDP的比重基本穩定，低於世界平均水平，增長幅度也是比較適度和合理的。

根據世界銀行的統計，中國去年的軍費開支占國內生產總值(GDP)的1.7%，而在全球承擔各種安全義務的美國軍事預算則占國內生產總值的3.5%。

中國艦艇規模超越美國

中國過去20多年來國防預算的持續增長已經讓解放軍 各軍兵種的軍事實力實現全方位的飛躍。但王超說，「中國的軍事現代化，不會對任何國家構成威脅，反而是維護地區穩定與世界和平的積極力量」。

中國現役軍人人數排名世界第一，現代化艦艇的規模甚至已超過美國，而且每年新增的艦艇數量也是世界第一。除了擁有先進和火力強悍的水面艦艇外，還部署了多艘核潛艇。中國不久前還下水了第三艘首度使用電磁彈射技術的航空母艦。

中國擁有數量龐大的各式導彈，其空軍力量也在穩步增長，大量部署了殲-20隱形戰機和各式其他的殲擊和／或轟炸機。