政協工作報告 汪洋罕見未提對台

中國今年「兩會」由政協揭開序幕，全國政協14屆一次會議4日下午3時在北京人民大會堂開幕，圖為即將卸任全國政協主席的汪洋作工作報告。(Getty Images)

中國全國政協14屆一次會議4日下午開幕，即將卸任的政協主席汪洋在會上發表常委會工作報告，細數政協過去五年工作成果，並提出五年工作體會和今後工作建議。值得注意的是，汪洋在今後工作建議中罕見未提對台工作。

汪洋在報告當中提到五年工作體會時，首先就強調，「必須毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導。這是人民政協必須始終恪守的根本政治原則，也是參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士始終堅守的最大政治共識」。

對於今後工作建議，汪洋僅泛泛地提出三點：深入學習貫徹中共20大 精神；圍繞服務黨和國家工作大局協商議政；認真做好凝聚共識增進團結工作。

中國今年「兩會」由政協揭開序幕，全國政協14屆一次會議4日下午3時在北京人民大會堂開幕，習近平等中共黨和國家領導出席。人事調整將是今年兩會的重點議題之一。(Getty Images)

中國今年兩會 為換屆之年，這是汪洋任內最後一次發表工作報告，全國政協主席將由中共政治局常委王滬寧接任。

一般預期，王滬寧將加強建構統戰理論，以及對台統戰的工作與論述。汪洋不具體提出未來工作建議，或許是要將政協今後工作方向交由王滬寧自行闡述。

回顧五年前換屆時，當時的政協主席俞正聲在最後一份工作報告中，對於今後工作建議關於台港澳部分還有約卅字的敘述：「加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓中國夢」。

2013年，時任政協主席賈慶林在換屆報告中，對於台港澳工作的建議為：「進一步加強同港澳同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結聯誼。堅定不移地貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』……」內容約200字。

汪洋4日在報告中僅提及政協對台工作的成果，如參與舉辦紀念台灣光復75周年主題展和舉辦海峽論壇．兩岸基層治理論壇等，加強與台灣有關黨派團體、人士聯繫。