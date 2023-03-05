與俄同盟…中國被視為國際秩序「破壞者」

在印度舉行的G20外長會議上，中國外長秦剛(右)與俄國外長拉夫羅夫(左)一唱一合，扮演破壞者角色，對研議發布的會議公報兩個段落直接批評俄烏戰爭明確反對。(Getty Images)

中國在俄烏戰爭的國際議題上「與俄共舞」，愈來愈被視為國際外交秩序的破壞者，在四方安全會談(Quad)、20國集團(G20)財長、外長會議等國際會議場合，都被挑出來談論，雖然過去一年國際外交主要談論俄烏戰爭，但中國愈來愈專斷的問題也揮之不散；中國落入拜登 總統所設框架，長期而言才是最大挑戰。

紐約時報4日報導，日本外相林芳正在四方會談公開場合指名，中國必須在「國際機構、標準及法律下行事」，這項要求，四國外長在很多國際場合都談過。

中國愈形專斷，對很多國家來說，比處理對俄關係更為棘手；中國的所作所為，讓拜登及其幕僚們所提框架獲得印證：中國才是長期最大挑戰，擁有國力及資源來重塑美國領導的國際秩序，以便有利於中方。

問題的核心點在美國及其盟邦都與中國維持深厚的貿易關係，即便各國與中國國家主席習近平、中共就意識形態摩擦及安全顧慮方面升級，也是如此。

對拜登政府而言，與中國緊張近幾周成為刺眼焦點；先是一具中方偵察氣球飄過美國，後來情報界發現中國考慮軍援俄國 遂行其戰爭企圖，如此讓美國、盟國及夥伴國的外交官員都不得不對中方官員發出嚴厲警告，四方會談在印度 首都新德里舉行，也不例外。

中、俄在國際舞台愈來愈扮演專橫角色，或許以印度總理莫迪(Narendra Modi)2日在20國集團外長會議的視訊致詞說得最好；他說，全球治理就兩項付託，其一為預防戰爭，其二為培養國際合作，都已失敗。

四方會談沉寂多年後在2017年恢復，還取得動力，主要是因四國對中國都有戰略憂慮，但各國都流露跡象，想與北京達成微妙平衡，四國外交部長都煞費苦心強調，四方會談不是安全或軍事組織；林芳正是與會唯一提到中國的外長。

四方會談在不公開集會之後發布聯合聲明，並未提到中國，但聲明裡很多內容，包括「航海領域的和平安全」，顯然直指中國的政策。

在20國集團外長會議上，中國外長秦剛就加入俄國外長拉夫羅夫(Sergey V. Lavrov)，扮演搞破壞的角色，對研議發布的會議公報兩個段落直接批評俄烏戰爭，出聲反對。