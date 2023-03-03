澳洲研究：44項高科技研發 中國領先美國37項

中國高科技研究突飛猛進，44項國防、太空等高科技研發，中國領先美國的多達37項。(路透)

澳洲戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)2日發表的報告指出，44項國防、太空 等高科技的研發，中國領先美國的多達37項，而且在諸多「關鍵」的領域，未來也會有所突破。

報告把中國高科技研究突飛猛進到超越美國，歸功於習近平掌權時年來，不斷投入財力與人力，並改善研究人員的待遇。

華爾街 日報引述這份報告報導，先針對國防、太空、機器人、能源、環境、生物科技、人工智能、先進材料和量子科技等44項技術，做美中兩國的現況比較。

中國領先且幾乎可以獨霸的領域包括微奈米材料與塗層、5G通訊、電動車電池、糧食生產、光學感應等；美國獨步的有半導體設計、高階晶片、高效能電腦、量子電腦、疫苗等醫學抗病技術。

報告的結論說，「長期而言，中國領先的研究地位表示，它不僅地位穩固，幾乎在每一領域的科技發展都勝出，目前還不存在的未來科技，也將勝出」。

位於坎培拉的戰略政策研究所說，全球的研究競賽，中美遙遙領先，印度和英國在許多領域遠遠跟不上，南韓和德國再次之。

報告說，最值得注意的是中國對軍事與太空科技的興趣與表現，例如去年測試的超音速飛彈，似乎讓美國的軍工界大吃一驚。全球高階航空引擎的「高影響力」研究報告，中國研究人員提出的就占了48%，全球專研此一領域的十大研究機構，中國就占了七個。北京 的中國科學院在報告評比的諸多領域中，不是第一就是第二。

聯合國所屬的世界智慧財產組織統計，專利聲請件數，2011年中國首度超越美國，到了2021年，中國專利聲請件數多達158萬，比美國多兩倍有餘。中國的學術研究也日漸受到國際承認，根據日本政府贊助的國家科學與技術政策研究所統計，2018-2021年，全球前1%最受引用的科學研究報告，中國多於美國。

華爾街日報報導，愈來愈多中國出生、美國訓練的科學家返回中國，2021年就有1400名放棄在美國學術機構或企業的職位，「回歸」研究競爭力愈來愈強的祖國。