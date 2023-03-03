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禁中國公司買農地 密蘇里州眾議會通過

編譯盧炯燊／綜合2日電
史密斯菲爾德食品公司是大型的豬隻養殖廠及肉品商，十年前由中國企業收購，這家企業也在密蘇里州擁有農地。（取自臉書）
史密斯菲爾德食品公司是大型的豬隻養殖廠及肉品商，十年前由中國企業收購，這家企業也在密蘇里州擁有農地。（取自臉書）

對於中國購入美國農地的關注愈炒愈烈，密蘇里州眾議會2日也通過法案，禁止中國及另外四個國家的企業團體購買該州農業用地，成為全美第14個禁止中國購當地農地的州；法案已提交州參議會，一旦通過並經州長簽署，預定8月28日起生效。

伊朗北韓、俄國、委內瑞拉也被禁

新法案將降低外資擁有該州農地所有權的上限，從1%降至0.5%。法案除針對中國外，伊朗、北韓、俄羅斯及委內瑞拉也在禁止之列，但中國是目前唯一在密州擁有農田的國家。

州眾議會議長普洛徹(Dean Plocher)表示，中國氣球上月曾出現該州上空，因此「必須保護密州主權、保護密州農民、甚至需要保護我們的糧食供應」。他說有必要保護當地的農場，避免出現遭敵對國家控制的可能性。

中企在密蘇里州擁4.3萬英畝農地

根據密州農業廳數據，截至2021年，所有外國企業團體在密州擁有約10萬英畝(約404平方公里)農地，其中中國企業團體擁有4萬2596英畝(172平方公里)，而大部分更屬於中國一家肉類企業集團所有，主要位於密蘇里北部用作養豬場。這家中國企業集團2013年閕始進軍美國，收購了維州的史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods)。

對於密州限制外國企業團體購買農地之舉，一直遭到企業、房地產經紀及豬肉生產商遊說團體的反對。

密蘇里州房地產經紀首席說客利克萊德(Sam Licklider)今年初在州眾議會一個委員會的聽證會上，認為政府不應該介入私人商業交易活動。

根據聯邦農業部數據，過去十年，外國擁有美國農地顯著增加，從2011年不到2600萬英英畝(10萬5219 平方公里)大幅增至2021年超過4000萬英英畝(16萬1874 平方公里)，占所有私有農業土地的 3.1%。

數據指出，外國投資者在密蘇里州擁有約43萬3000英英畝(1752 平方公里)農地，約占所有私人農業用地的1.2%，低於全國平均水平。

密蘇里州 伊朗 北韓

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