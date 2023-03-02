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國會兩院同提禁中國人買地法案 11州擬跟進

編譯盧炯燊／綜合1日電
共和黨議員在國會也有提案要求禁止中國在美國購買農場，以免像圖中的空軍基地被農場包圍，導致機密外洩。（美聯社）
共和黨議員在國會也有提案要求禁止中國在美國購買農場，以免像圖中的空軍基地被農場包圍，導致機密外洩。（美聯社）

華盛頓州兩名共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)和紐豪斯(Dan Newhouse)共同提出名為「中華人民共和國農業用地禁止法」 的法案，禁止中國及有關代理人、受託人購買美國農地，已獲40位共和黨籍聯邦眾議員聯署。

自2010年以來，與中國有關聯的個人及實體擁有的美國農田增加20多倍，約為38萬4000英畝，價值數十億元。在上個月爆發的中國偵察氣球事件後，傳出中國購買美國農地加劇對中國的憂慮。

紐豪斯警告說，中國大幅投資其他國家的食品供應，目的是控制這些國家，中國亦有可能在美國推動這一策略；他說，試想一下，如果中共控制美國食品供應鏈的其中一環，他們就能以極快的速度讓美國人挨餓。

儘管中國只擁有極少量美國農田，但共和黨人警告，北京仍可透過控制食品供應鏈的關鍵環節來造成嚴重破壞， 例如維吉尼亞州的豬肉巨頭史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods)，現由中國一家最大的肉類企業集團全資擁有。

中國購買美國農田也引起美軍警惕。中國阜豐集團在北達科他州東部大福克斯空軍基地(Grand Forks Air Force Base)附近購買370英畝土地，以建造玉米加工廠；但在軍方表示關注後，市議會以國安風險為由，1月底一致投票決定阻止這家中國公司購買土地。

在眾院推動立法的同時，參院也在考慮類似法案，聯邦參議員朗茲(Mike Rounds，共和黨、南卡羅來納州)及泰斯特(Jon Tester，民主黨、蒙大拿州)共同提案，禁止中國、俄羅斯、北韓及伊朗擁有美國農地。

在國會兩院陸續提出相關議案的同時，至少有11個州的議會也在考慮類似措施，包括蒙大拿州和北達科他州。

戰略與國際研究中心(CSIS)負責全球糧食安全項目的威爾許(Caitlin Welsh)認為，隨著美中緊張局勢的加劇，限制購買農地是必然之事，但若說對中國控制糧食供應則被誇大了。

共和黨 眾議員 北達科他州

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中國擁逾38萬畝美國農地 但少於17國 第一名擁千畝

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