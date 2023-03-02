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抗議「新排華法」蔓延全美 促成德州修改法案

記者王若然／洛杉磯報導
德州的眾議員和國會議員上街抗議不准中國人在德州置產的歧視性提案。(Getty Images)
德州的眾議員和國會議員上街抗議不准中國人在德州置產的歧視性提案。(Getty Images)

德州議會共和黨籍參議員科爾克霍斯特(Lois Kolkhorst)1日表示將修改禁止包括中國等四國公民在德州購買土地房產(Real Property)的法案，與華裔居民自1月以來在休士頓、奧斯汀等城市持續不斷的抗議示威分不開。

科爾雷斯特原本提出的SB147法案規定禁止包括中國、伊朗、北韓、俄國四國的公民、利益實體(entity)、政府在德州購置土地房產。儘管法案仍在議會中探討，但今年1月，德州州長艾伯特發推文支持該法案，稱將會簽署。

德州州長的表態引發眾怒，抗議聲浪從德州蔓延到全國各地，有人將SB147稱為新的「排華法案」。1月25日，德州200多位政商人士在德州州府外抗議該法案，德州議會眾議員吳元之(Gene Wu)指出，SB147是錯誤的，德州立法不該針對華人、俄商等，因為人民和政權是兩碼事。

但就在一周前，法案起草人之一科爾克霍斯特，在接受NBC訪問時還說「在中國間諜氣球橫穿美國大陸被擊落後，這個法案更顯重要。很明顯德州人民對國家安全的擔憂每日都在增長」。

對此，亞美公益促進中心(AAJC)執行董事楊重遠(John Yang)表示，「這是在販賣恐懼，是典型的種族仇恨。不幸的是，這樣的歷史再次上演。」楊重遠接受NBC的採訪時表示，國家安全常常是妖魔化亞裔的藉口。

對於科爾克霍斯特將該法案與中國間諜氣球活動聯繫起來，有網友表示，「傷害性不大，侮辱性極強。」且不說該法案最終是否能通過成法，但這樣的類比，就是在暗示中國人是間諜，是仇恨亞裔。

不過該法案若真的禁止在美國的中國公民在德州購買所有房產，最後能否通過，也是未知數。法案中對於「Real Property」的定義並沒有很詳細。而從該法案提出的背景，有人認為法案只是針對威脅國家安全和炒作房產的大片土地的買賣。

禁止中國公民在德州置產的SB147法案，引起大批亞裔民眾的抗議。(Getty I...
禁止中國公民在德州置產的SB147法案，引起大批亞裔民眾的抗議。(Getty Images)

德州 間諜 亞裔

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