抗議「新排華法」蔓延全美 促成德州修改法案
德州議會共和黨籍參議員科爾克霍斯特(Lois Kolkhorst)1日表示將修改禁止包括中國等四國公民在德州購買土地房產(Real Property)的法案，與華裔居民自1月以來在休士頓、奧斯汀等城市持續不斷的抗議示威分不開。
科爾雷斯特原本提出的SB147法案規定禁止包括中國、伊朗、北韓、俄國四國的公民、利益實體(entity)、政府在德州購置土地房產。儘管法案仍在議會中探討，但今年1月，德州州長艾伯特發推文支持該法案，稱將會簽署。
德州州長的表態引發眾怒，抗議聲浪從德州蔓延到全國各地，有人將SB147稱為新的「排華法案」。1月25日，德州200多位政商人士在德州州府外抗議該法案，德州議會眾議員吳元之(Gene Wu)指出，SB147是錯誤的，德州立法不該針對華人、俄商等，因為人民和政權是兩碼事。
但就在一周前，法案起草人之一科爾克霍斯特，在接受NBC訪問時還說「在中國間諜氣球橫穿美國大陸被擊落後，這個法案更顯重要。很明顯德州人民對國家安全的擔憂每日都在增長」。
對此，亞美公益促進中心(AAJC)執行董事楊重遠(John Yang)表示，「這是在販賣恐懼，是典型的種族仇恨。不幸的是，這樣的歷史再次上演。」楊重遠接受NBC的採訪時表示，國家安全常常是妖魔化亞裔的藉口。
對於科爾克霍斯特將該法案與中國間諜氣球活動聯繫起來，有網友表示，「傷害性不大，侮辱性極強。」且不說該法案最終是否能通過成法，但這樣的類比，就是在暗示中國人是間諜，是仇恨亞裔。
不過該法案若真的禁止在美國的中國公民在德州購買所有房產，最後能否通過，也是未知數。法案中對於「Real Property」的定義並沒有很詳細。而從該法案提出的背景，有人認為法案只是針對威脅國家安全和炒作房產的大片土地的買賣。
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