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引爆抗爭 德州擬禁中國公民買房提案喊卡

記者顏伶如／綜合報導
德州參議員原本提案要求禁止中國人在德州置產，引發華人抗議，在壓力下參議員已修改提案。(Getty Images)
德州參議員原本提案要求禁止中國人在德州置產，引發華人抗議，在壓力下參議員已修改提案。(Getty Images)

德州共和黨籍州參議員科爾克霍斯特(Lois Kolkhorst)去年提出「德州參議會第147號法案」(Texas Senate Bill 147)，以國家安全考量為由禁止所有中國公民購買房地產。由於法案引發高度輿論爭議，科爾克霍斯特同意修改法案條文，不再針對中國公民頒布禁令。

州參議員修改提案：禁外國政府置產

國家廣播公司(NBC)報導，科爾克霍斯特1日表示，法案2日進入委員會審議時，條文將會有所修改。報導指出，科爾克霍斯特聆聽各界對於法案的關切之後決定調整方向，法案條文將改成只禁止外國政府在德州購買房地產，不會禁止外國人置產。

科爾克霍斯特發布新聞稿指出，聽取各界對於法案的憂慮之後，經過修改的委員會版本將清楚界定擁有雙重國籍者、具有合法居留權者都可以購買房地產。她指出：「事實上，任何從獨裁政權統治逃脫的人，都將能夠買房子做為住家。」

「德州參議會第147號法案」於2022年12月提出後，受到包括德州州長艾伯特(Greg Abbott)在內的共和黨人士歡迎。法案條文寫道，禁止北韓、伊朗、俄羅斯與中國的所有公民在德州購買房地產。

德州議會共和黨籍參議員科爾克霍斯特(Lois Kolkhorst，中間講話者)在...
德州議會共和黨籍參議員科爾克霍斯特(Lois Kolkhorst，中間講話者)在華人抗議下，修改了中國人不准在德州置產的提案。(美聯社)

外國人買房做為家園並不在禁止之列

科爾克霍斯特1日表示，法案2日進入委員會之後，條文將有某些修改，例如外國人買房子做為家園並不在禁止之列，雙重國籍者、擁有永久居留權者都不是禁止對象。她說：「法案的立法目標是要針對俄羅斯、北韓、中國及伊朗專制政權建立合乎常識的安全保護措施。」

她表示，法案並不適用於逃離這些國家暴政統治、落腳德州尋求自由的人。她說，修改後的條文將對疑慮做出重要澄清，表明規定是針對敵對政權代理人，但不會傷害追求美國夢的德州人。

禁令遭批如排華法案 憂住德州有風險

國家廣播公司報導，德州亞裔民眾上個月發起廢除「德州參議會第147號法案」運動，許多亞裔民眾擔心法案過關可能對於未來繼續住在德州帶來風險。某些民眾把這項法案比喻為1882年通過的「排華法案」(Chinese Exclusion Act)，以及19世紀及20世紀期間充滿種族主義的「外國人土地法」(alien land laws)。

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