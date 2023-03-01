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陸軍部長：台海若開戰 中國將攻擊美國本土

記者胡玉立／綜合報導

美國陸軍部長克瑞絲汀‧沃姆斯(Christine Wormuth)27日在智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)表示，若台灣或印太地區其他地方爆發「大戰」，預料中國將攻擊美國本土。

沃姆斯指出，「如果我們與中國發生大戰，美國本土將面臨動態攻擊和非動態攻擊風險，不管是對電網或輸油管的網絡攻擊。他們會挑戰美國民眾意願，試圖削弱民眾對衝突的支持。」

美國情報及軍事官員稱，中國人民解放軍尚未準備好入侵台灣。但中共最近軍事現代化運動的「歷史軌跡」，讓美軍必須加快準備工作，以阻止這類攻擊。

美國太平洋陸軍司令佛林(Charles Flynn)表示，美國於印太地區一系列軍事演習在2023年達到頂峰，「今年是確立地位並創造持久優勢的重要一年，我們已準備好做到這一點，部隊已準備好必要時能做出回應，以防某些事走向我們不希望走的方向。」

佛林和沃姆斯雙雙強調美國陸軍在與中國競爭中，扮演重要角色，敦促國會不要忘記陸軍預算；「若我們一年中有半年不能開始任何新項目，就很難有效競爭、做我們該做的所有事來應對中國，」沃姆斯說。

沃姆斯表示，「今年秋天，我們將擁有第一批遠程高超音速武器，成為我們第一個多域特遣部隊的一部分。我們還將展示中程能力原型，它能讓我們有機會在遠距離消滅移動目標。」

中國軍隊正以驚人速度進步，佛林表示，中國將美軍驅逐出該地區的「反介入/區域拒止」(A2/AD，Anti-Access/Area Denial，A2/AD)計畫，存在重大漏洞。

儘管如此，中國預期有能力瞄準進港船隻和主要基地，對美國軍隊形成壓力，美方已要求地區友好國家儲存武器和物資。國防部長奧斯丁本月初簽署「加強國防合作協議」，擴大美軍進入菲律賓範圍。

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