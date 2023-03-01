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商務部長：晶片法 確保美軍尖端半導體供應

記者顏伶如／綜合報導
商務部28日公布「晶片法」實行細則，符合資格的晶片廠商都可提出申請。商務部長雷蒙多 強調晶片法確保國防獲尖端半導體供應。(美聯社)
商務部28日公布「晶片法」實行細則，符合資格的晶片廠商都可提出申請。商務部長雷蒙多 強調晶片法確保國防獲尖端半導體供應。(美聯社)

商務部雷蒙多(Gina Raimondo)接受華爾街日報(WSJ)專訪時說，透過規模530億元晶片法案(Chips Act)為晶片製造廠提供補助，五角大廈將可確保美軍能夠安全取得現代武器系統需要的尖端半導體供應。

華爾街日報分析，美中敵對態勢日趨緊張，疫情期間發生的供應鏈危機曝露了美國過度依賴進口晶片的弱點，如今軍方及國安高層官員對於如何改善問題的參與程度越來越深。

雷蒙多受訪時說，旨在鼓勵晶片本土製造的晶片法案是一項攸關國家安全的倡議。她說，美國有90%尖端晶片是從台灣購買，「這是難以防守的國家安全弱點」。

「每一件精密武器設備、每一架無人機、每一顆衛星，通通都要仰賴半導體晶片。」雷蒙多表示，商務部官員將配合國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、國防官員及情報機關的意見，相關單位本周就會開始落實計畫。

華爾街日報指出，美國過度依賴從台灣進口半導體晶片，特別讓美國官員對於萬一台海爆發衝突感到憂心，美國半導體晶片供應以及半導體製造廠的運作都可能中斷。

商務部官員說，為確保美國納稅人也能分享到晶片法案的成果，收到1億5000萬元以上補助的廠商，倘若晶片廠營利結果高過預期，就必須依照規定把某部份利潤繳給美國政府。

商務部也將要求收到補助的廠商為員工提供托兒服務。雷蒙多說：「我們需要更多民眾投入勞動市場。我們現在缺乏平價托兒服務，這是讓某些民眾，尤其是女性，無法進入職場工作的最大單一因素。」

報導指出，獲得晶片法案補助的廠商也禁止從事股票回購(stock buybacks)。

晶片法案2022年8月在拜登總統簽署下生效，內容包括390億元獎勵企業投資美國本土半導體製造。用來贊助研究與發展的經費則有130億餘元。報導指出，台積電(TSMC)是接受晶片法案補助的主要候選對象。

為避免接受晶片法案補助廠商的下游企業可能讓中國競爭對手獲利，美國要求獲得補助的廠商必須同意10年裡不會在中國及其他國家擴廠。

晶片 雷蒙多 商務部

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