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「美國夢變噩夢」金山華人房東遭欠租逾12萬 絕食第3天 社區示威聲援

「讓它痛苦，消滅它」白宮考慮禁售華為4G晶片

記者張聲肇／綜合報導

華爾街日報報導， 拜登政府正在考慮取消美國供應商對中國通訊大廠「華為技術有限公司」的出口許可，以擴大對中國的科技貿易箝制。

美國2019年以國安為由，把「華為」列入黑名單，但「華為」目前還能進口英特爾(Intel)和高通(Qualcomm)的晶片等產品。最近的偵察氣球事件和「中國正在考慮出口致命武器給俄國」的情資，讓拜登政府考慮擴大反擊中國的選項。

考慮中的選項包括撤銷出口許可，讓美國高科技公司無法出口智慧型手機等所需的晶片到中國，不但5G手機晶片，連4G都包括在內。

報導引述前國安官員安說法，出口產品給華為需逐項審查的政策就要結束了，「白宮對商務部說，『把4G產品的出口也切斷，該讓華為更痛苦些了，看看能否就此消滅它。』」

美國擔心中國政府運用華為的通訊技術，竊取美國的情報。

對於華爾街日報的報導，英特爾、高通和華為都不願回應。華為曾強調，它的產品不會對美國的國家安全造成風險。

負責產業及安全的商務部次長艾斯特維茲(Alan Estevez)28日對眾院外交委員會委員說，政府正在檢討川普任內制定的出口限制政策，在該政策下，5G以下的產品仍可出售給華為，現在考慮擴大出口限制。

「防止敏感的美國技術落入惡意角色手中，權限內我們能做的一切，我們都在做。」他所指的惡意角色包括中國軍方、情報圈、以及國安單位。

艾斯特維茲事前準備的書面證詞指出，去年美國業者對黑名單外企提出的出口許可申請案，70%獲得商務部核准。美國業者的說法是，這些晶片反正全球都買得到，不准他們出口的話，他們的營收會縮水，他們就沒有經費在國內從事研發。

2020年11月到2021年4月，美國核准出口給華為的產品總值達614億元，德州共和黨聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)說，不核發這些出口許可證，美國科技界的營收會大受影響。

安全專家認為，老一代的晶片仍可用於精準導彈，中國規避西方對俄制裁，照樣把晶片賣給俄國，這是一大問題。

華為 晶片 商務部

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