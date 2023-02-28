俄州火車出軌是拜登陰謀？克魯曼：右派新境界

紐約時報專欄作家克魯曼。 （路透）

2月3日，一列載有危險物質的火車在俄亥俄州 東巴勒斯坦(East Palestine)村出軌，有些物質立即著火；有些焚毀化學物質讓當地空氣污染值升高，但環保署表示，這起空污事件不至於對人類造成長期健康危害。但以這起事故來發動攻擊的，反而是右派，說拜登 政府不管不顧白人居民的健康，甚至是有意毒害；政治經濟學者克魯曼 認為，這簡直卑鄙到不可思議了。

列車出軌在美國真算稀鬆平常，但東巴勒斯坦村事故居然變成政治事件。不管怎樣，歐巴馬政府曾想改善全國鐵道安全，例如要求載送高危物質的列車裝設更好的現代煞車，只接下來川普政府撤消這些規管措施。沒錯，歐巴馬的規管措施可能不足以防止俄州這起憾事，原因在法規太窄，沒能涵蓋到這輛特殊的火車。

但表面上看來，東巴勒斯坦村事件似乎該強化進步派的主張，也就是加強對產業的規管，但有損保守派反規管的大道理。右派能以此事來攻擊拜登政府，令人嘆為觀止。

依克魯曼看來，右派名嘴已然發明出全新品種的陰謀論，這種陰謀論甚至不想解釋其指斥的陰謀怎麼辦得到。

陰謀論一般以兩種形式出現：其一是有小型但強大的陰謀集團，但有成千上萬的人願意合謀，掩蓋事實。

就歷史來看，一些陰謀論談到強大的小型陰謀集團，經常跟反猶太主義掛鉤，例如相信歷史是由「錫安長老會」(Elders of Zion)或羅斯柴爾德家族(Rothschilds)在形塑的；有些影響力很大的人推動這個觀點，比如汽車大王福特(Henry Ford)。但近來最突出的例子是「匿名者Q」(QAnon)組織，宣稱美國政府是由一個戀童癖秘密團夥所控制的。克魯曼說，就這一點而論，匿名者Q的信徒在眾院共和黨團內還真握有不小權力。

神秘幫會理論有個特點，那就是一般認為它們荒謬，但很難完全駁斥。拜登真是外星蜥蜴變形而成的嗎？白宮醫師會跟你講沒這回事，但你如何曉得他不也是一隻蜥蜴？

相形下，第二種陰謀論乍看容易駁倒，原因在必須有成千上萬人參與陰謀，而且沒一人脫隊。有個仍在右派深具影響力的例子，便是主張氣候變遷是個噱頭。要相信這個說法，必須宣稱數千名科學家都勾結起來，偽造證據。但即便這麼困難，都無法阻止有人相信氣候變遷沒這回事；此說流傳甚廣，在美國政治右派甚至還是大宗。

說2020年選舉被偷的大謊話，似乎很合第二種；必須全國選舉官員合謀起來違法瀆職。但很大多數的共和黨人對民調人員表示，他們不相信拜登真的贏了。

現在有個常聽見的新陰謀論，宣稱俄烏戰爭真的沒爆發，或多或少是偽造的。那麼多報導、拍下來的影像，怎可能有人相信一切都是捏造的？克魯曼指出，川普的第一個國家安全顧問現在顯然不信官方說法，想自己追求烏克蘭戰爭真相了，很多右派的人開始大談此說，也就不足為奇。

但現在編織陰謀，談俄亥俄州火車出軌，更是來到全新境界。保守派名嘴卡爾森(Tucker Carlson)指稱，火車會在東巴勒斯坦出軌，是因為那裡是白人居住的鄉下社區，另一名福斯新聞網主持人說得更誇張，指拜登政府正把「有毒化學物質倒在貧窮白人頭上」，此說怎能說得通？出事火車是民間公司擁有的，奔馳在民營鐵軌上，該公司還大力遊說，反對更嚴格安全規管，拜登官員怎能炮製出那起火車脫軌呢？

聯邦政府對那起災難倒也沒閒著。多個聯邦官署很快抵達現場，俄州共和黨籍州長談到聯邦的反應時說，「我無從抱怨…本州需要的協助都得到了。」

但是，沒關係的，保守派白人碰到禍事了，覺醒進步派人士肯定得負責。

鑒於大家已見識到福斯電視台是怎麼處理選舉被竊說，也就是把大謊話餵食給大眾，但私底下嘲笑一番，那麼打賭說，福斯及其他右派名嘴完全曉得：他們對火車出軌事件的指責全是垃圾，真不會差到哪裡去。但那幫人了解他們的閱聽受眾，可能還相信，提一提種族歧視陰謀論，儘管邏輯上不通，但不失為好生意。

克魯曼說，想訴諸右派發發良心，當然行不通，他想懇求的是主流媒體，誰該為東巴勒斯坦村火車出軌禍事負責，分明沒有爭議，別報導得像有似的。