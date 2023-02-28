白宮下令 聯邦裝置30天內移除TikTok 加拿大政府也禁

白宮給政府機構30天的時間，確保聯邦設備和系統中沒有TikTok。（路透）

由於資安考量受到越來越檢討，美國和加拿大27日同日宣布對中國擁有的社群媒體應用程式抖音(TikTok )祭出新禁令：白宮 27日要求所有聯邦政府機關在30天將TikTok從公務電子裝置中移除，加拿大則禁止所有政府行動裝置使用TikTok；美加兩國的大動作反映了西方國家官員對TikTok疑慮進一步深化。

白宮預算局(Office of Management and Budget，OMB)表示，這項新規是「為解決應用程式對敏感政府數據造成風險而踏出的重要一步」；國防部、國土安全部、國務院等部會分別已對公務裝置使用TikTok訂定限制，27日頒布的新規要求尚未限制TikTok的其他聯邦政府機關必須在30天內跟進。

白宮先前已經規定，白宮人員使用的裝置不得下載TikTok。共和黨籍國會眾議員預期28日也將提案，要求在全國禁用抖音。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)說，27日的宣布可能是還有會更多行動的第一步，也可能是唯一步驟。

他說，政府要求聯邦員工不能再從公務電話使用TikTok的大動作之後，許多加拿大民眾或企業將思考個人資安問題，可能也會做出選擇。

美國聯邦資訊安全長德魯夏(Chris DeRusha)指出，拜登 政府投注巨資用來保護美國數位基礎建設，防止外國敵人取得美國民眾數據；這項規範是拜登政府持續履行鞏固數位基礎建設及保障美國人民安全及隱私承諾的行動之一」。

2022年12月，國會在政府預算包裹法案當中通過「政府裝置禁用TikTok法」(No TikTok on Government Devices Act)；法案中允許在特定狀況使用TikTok，例如為了國家安全、執法或研究目的。

TikTok發言人歐柏威特(Brooke Oberwetter)27日說，去年12月通過禁止聯邦設備使用TikTok的規定有欠考慮，「遺憾的是，如此手段儼然已成其他國家政府的行動藍圖。這些禁令其實都是政治作秀」。

共和黨籍眾議員預計28日將推動提案，授權拜登政府宣布全國禁用TikTok。共和黨籍德州聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)提出的這項法案裡，為拜登政府制裁TikTok可能挨告的法律風險提出解套辦法。法案一旦過關，政府除了可以禁止TikTok，還能禁止任何危及國家安全的應用程式軟體。