能源部稱中國實驗室洩漏新冠 白宮低調：起源仍無定論

媒體批露美國調查新冠肺炎起源疑為武漢實驗室外洩，國安會發言人柯比27日表示美國政府對此報告尚無共識。(Getty Images)

白宮 國家安全會議(National Security Council)發言人柯比 (John Kirby)27日低調回應新冠病毒起源說法，不願證實華爾街 日報報導能源部機密報告指新冠病毒最可能來自於實驗室外洩。柯比說，疫情為何而起，政府部門之間目前仍無共識。

華爾街日報26日報導，能源部呈交給白宮及國會領袖的機密報告中，根據最新情資做出結論指出，新冠病毒源於實驗室外洩的可能性最大。

柯比27日在白宮新聞簡報會上說，情報界以及其他政府部門都還在了解新冠病毒起源。他指出：「目前並沒有確切結論，所以我很難評論，我也不應該必須為可能是初步判斷的新聞報導內容辯護。」他表示，拜登總統追求的是真相，要求全體政府應該找出事實，「我們正在這麼做，但還沒有答案。」

中國外交部發言人毛寧27日在例行記者會上說：「新冠病毒溯源是科學問題，不應當被政治化。」

毛寧說，世界衛生組織(WHO)調查團體2021年初實地走訪中國，後來做出結論新冠病毒從實驗室洩漏「極不可能」。她指出，這是「權威科學結論」。

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)27日在美國商會(US Chamber of Commerce)活動上說，華府必須敦促北京對於新冠病毒起源「更加誠實」。他說，如果要加強世界衛生組織的功能，美國應力促中國在世衛組織採取更積極角色。

伯恩斯說：「當然，對於三年前在武漢發生的新冠疫情危機，也應該要更誠實才是。」

另一方面，美國針對俄羅斯傭兵組織「華格納集團」(Wagner Group)與相關企業、個人在俄烏戰爭扮演角色祭出制裁，中國企業也受到連帶影響。毛寧27日在記者會上說，美國是「赤裸裸的霸凌行徑和雙重標準，十分虛偽」。

毛寧表示，美方行徑沒有任何國際法依據，也沒有聯合國安理會授權，是典型的非法單邊制裁和「長臂管轄」(long-arm jurisdiction)，嚴重損害中方利益，中國感到強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。