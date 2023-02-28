能源部稱中國實驗室洩漏新冠 白宮低調：起源仍無定論
白宮國家安全會議(National Security Council)發言人柯比(John Kirby)27日低調回應新冠病毒起源說法，不願證實華爾街日報報導能源部機密報告指新冠病毒最可能來自於實驗室外洩。柯比說，疫情為何而起，政府部門之間目前仍無共識。
華爾街日報26日報導，能源部呈交給白宮及國會領袖的機密報告中，根據最新情資做出結論指出，新冠病毒源於實驗室外洩的可能性最大。
柯比27日在白宮新聞簡報會上說，情報界以及其他政府部門都還在了解新冠病毒起源。他指出：「目前並沒有確切結論，所以我很難評論，我也不應該必須為可能是初步判斷的新聞報導內容辯護。」他表示，拜登總統追求的是真相，要求全體政府應該找出事實，「我們正在這麼做，但還沒有答案。」
中國外交部發言人毛寧27日在例行記者會上說：「新冠病毒溯源是科學問題，不應當被政治化。」
毛寧說，世界衛生組織(WHO)調查團體2021年初實地走訪中國，後來做出結論新冠病毒從實驗室洩漏「極不可能」。她指出，這是「權威科學結論」。
美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)27日在美國商會(US Chamber of Commerce)活動上說，華府必須敦促北京對於新冠病毒起源「更加誠實」。他說，如果要加強世界衛生組織的功能，美國應力促中國在世衛組織採取更積極角色。
伯恩斯說：「當然，對於三年前在武漢發生的新冠疫情危機，也應該要更誠實才是。」
另一方面，美國針對俄羅斯傭兵組織「華格納集團」(Wagner Group)與相關企業、個人在俄烏戰爭扮演角色祭出制裁，中國企業也受到連帶影響。毛寧27日在記者會上說，美國是「赤裸裸的霸凌行徑和雙重標準，十分虛偽」。
毛寧表示，美方行徑沒有任何國際法依據，也沒有聯合國安理會授權，是典型的非法單邊制裁和「長臂管轄」(long-arm jurisdiction)，嚴重損害中方利益，中國感到強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。
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