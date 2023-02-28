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供應鏈不能輸中國 晶片業者要求放寬環評

編譯潘勛／綜合27日電
晶片大廠美光也受益於晶片法的補助，可以加碼投資設廠。根據晶片法的施行細則，獲補助的廠必須提供員工托兒所等福利。（美聯社）
晶片大廠美光也受益於晶片法的補助，可以加碼投資設廠。根據晶片法的施行細則，獲補助的廠必須提供員工托兒所等福利。（美聯社）

商務部公布總額390億元晶片法施行細則，半導體業者遊說團體則向拜登政府施壓，要求放寬環保評估，不然就有把半導體供應鏈拱手讓給中國之虞。

Politico政治網站27日報導，晶片業者華府的喉舌「半導體產業公會」(Semiconductor Industry Association, SIA)向商務部力爭，業者蓋新廠時，一條重大環保法律要取得「斷然豁免權」；業界說客指出，依晶片法已準備好百十億元要投資，但法律裡的環境評估要求，恐讓國內晶片生產延誤好些年。

SIA在此前未報導的公開說帖警告說，未能給業者豁免權，恐「重大延誤晶片法資金的分撥，拖累廠房興建與營運」，故敦促商務部用行政權「加速、順暢環境評估到最大限度」。

晶片業的敦促，彰顯拜登總統打算在國內重建高科技生產，又想加強環保，兩者間實有緊張。白宮追求與中國進行科技競賽要取得優勢，但拜登最近撤消川普時代的法規，解除聯邦官署執行環境評估束手束腳的窘態，聯邦資助的晶片法卻與此有所衝突。

商務部晶片法專案辦公室發言人對此不予置評。

引發爭執的是「國家環境政策法」(National Environmental Policy Act)；這部存在數十年的法律對聯邦政府扮有重大角色的構工專案，設下額外的環境評估要求。包括公路興築業或其他基建承包商，很多業者對如何應付環保法經驗老到，但是對半導體業者倒是全新體驗，故希望能避免，主張任何建廠或營運延誤，都會對華府龐大的晶片計畫造成麻煩。

SIA與政府打交道的副總裁艾薩克斯(David Isaacs)表示，時間才是精髓。

全國最大遊說團體的美國商會(U.S. Chamber of Commerce)也敦促拜登政府讓晶片法專案取得豁免權，免走環評程序。商會強調，半導體業就經濟及國安扮演重大及戰略角色，另警告按國家環境政策法去做評估，會讓一些建設案「拖七年才批准」。

晶片 拜登 商務部

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