美軍海神式巡邏機「飛越台海」第七艦隊主動發布消息

美國海軍的P-8A海神式巡邏機27日飛越台灣海峽。（路透）

美國海軍第七艦隊發布聲明稱，美國海軍一架P-8A海神式巡邏機27日在國際空域飛越台灣海峽，展現美國對「自由開放印太地區」的承諾。

聲明內容強調，「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，包括在台灣海峽內」。

台灣國防部27日下午發布新聞稿表示，美國海軍一架海神式巡邏機由北向南航經台灣海峽；美機通過台灣海峽期間，台軍全程掌握周邊海空域相關動態，狀況均正常。

解放軍 東部戰區發言人同日也發表談話說，解放軍東部戰區組織兵力對美機穿航行動全程跟監警戒，一切盡在掌握。

根據解放軍東部戰區微信 公號發布，東部戰區新聞發言人施毅表示，「2月27日，美一架P-8A反潛巡邏機穿航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美機穿航行動全程跟監警戒，一切盡在掌握」。他並指稱，美方行為蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，中方對此表示堅決反對。

上月五日，同樣隸屬第七艦隊的勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號也曾例行性通過台灣海峽。當時第七艦隊發布聲明表示，鍾雲號行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍，且該艦在台灣海峽行經的水道不在任何沿海國家領海範圍內。

去年6月，大量解放軍機侵擾台灣西南防空識別區之際，美國海軍一架海神式巡邏機也曾飛越台灣海峽，以表明美國對自由開放印太地區的承諾。

日前美軍還有一架同型P-8A巡邏機搭載美國媒體記者飛越南 海上空時，中國殲11戰機升空近距離伴飛，媒體在空中拍下清楚影像。