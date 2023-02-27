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從麥當勞到拉夫勞倫…美企依舊看好中國市場 計畫擴張

編譯潘勛／綜合26日電
疫情之後，麥當勞等公司在將在中國擴張生意。（Getty Images）
疫情之後，麥當勞等公司在將在中國擴張生意。（Getty Images）

由麥當勞到拉夫勞倫(Ralph Lauren)等公司正籌畫到中國擴張生意，看好新冠疫情結束後中國經濟強勁反彈，龐大的消費市場會喜愛美國貨，但這些公司大多為消費品行業，其他不少公司對中國仍感遲疑，無法肯定其經濟體質，也擔心中國與美地緣較勁惡化，危及科技公司及製造業。

華爾街日報(WSJ)26日報導，麥當勞、星巴克正在中國開設數百家新店面；拉夫勞倫、掛毯公司(Tapestry Inc.)等名牌衣飾商也開新店。

泰臣食品(Tyson Foods)、荷美爾食品(Hormel Foods)認為中國人長期對美式食品會有興趣，也在開設新設施。

中國高層向全世界表示，國門已向外資開放，還公開向波音公司示好，美國公司的投資於是湧向中國。新冠動態清零政策三年來讓中國與世界深深孤絕，引發數十年來最慘的經濟下行。

很多增加投資中國的公司，都面向消費者，認為中國龐大的市場長期下來有希望，值得一博，哪怕疫情時業績受挫也一樣。

星巴克臨時執行長舒茲(Howard Schultz)表示，他認為該咖啡店在中國成長方興未艾；星巴克打算在2025年以前新開3000家店面，儘管同店業績去年12月同比前一年重挫42%、1月同比跌15%。舒茲表示打算在春季赴中訪察，為他多年來首度。

經濟學者預測，中國經濟成長會加快，另認為西方國家經濟轉疲陰影揮之不散。高盛(Goldman Sachs)1月調升中國經濟2023年預測，由5.2%升到5.5%；中國1月主要消費活動指標都有可觀改善。

雖然疫情發作以來，出現不少障礙，而且只增不減，但美國公司依然有投資胃口。美中關係正在走低，本希望關係緊張有所緩和，卻因中國偵察氣球飛過美國上空、中國對俄烏戰爭的立場，希望為之幻滅。

美國公司與中國做生意，在國內面臨愈形沉重的檢驗，近年來華府著手限制某些企業部門在中國的活動，由晶片廠到服飾廠都一樣。

在政策圈及某些仰賴中國當其供應鏈的公司，「美中脫鉤」都是熱門詞彙，例如大科技公司蘋果、服飾廠Steve Madden，都致力於多元化其承包商、代工廠。

中國16日把兩家美方公司列入其「不可靠實體」清單，即洛克希德馬丁公司，及雷神公司(Raytheon)武器製造部門，原因是兩公司軍售台灣。

中方的制裁大致屬象徵性質，因為美國國防承包公司幾乎全被禁止販賣武器給中國。宣布制裁後一天，中國商務部便表示，在中國外資公司不必因此而擔心。

中國外交部22日把一張照片貼上微信社媒平台，內容是部內高官與波音中國分公司總裁謝利嘉(Sherry Carbary)開會；中國過去對波音公司武器製造部門進行制裁。照片圖說表示，中國外交部願提供必要協助及支援給美方公司，包括波音；波音公司發言人拒絕評論那場集會。

疫情之後，拉夫勞倫等公司在將在中國擴張生意。（Getty Images）
疫情之後，拉夫勞倫等公司在將在中國擴張生意。（Getty Images）

星巴克 疫情 投資

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