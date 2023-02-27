「俄烏戰經驗 令習不安」 CIA：不認為習近平已做侵台決定

中央情報局(CIA)局長伯恩斯(Bill Burns)26日表示，中情局不認為中國國家主席習近平 已做出是否於2027年侵略台灣的決定，且美方研判，習近平與中國軍方高層對於能否達成侵台任務仍有疑慮。

伯恩斯指出，情報顯示，習近平已指示解放軍在2027年前做好侵台準備，但中方借鑑俄羅斯與烏克蘭 戰爭的經驗，可能對自己的能力懷有疑慮。

伯恩斯在26日播出的「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)中表示，即使軍事衝突得以避免，美國仍須非常謹慎對待習近平最終想掌控台灣的欲望。

習指示2027前準備攻台

伯恩斯說，「我們都知道且已公開，習近平已指示解放軍在2027年前準備好進犯台灣，但這並不代表他決定在2027年或其他年份進攻。」

伯恩斯表示，「我們判斷，習近平及其軍方領袖如今對於能否完成侵略任務有疑慮。」

伯恩斯表示，俄羅斯總統普亭 進犯烏克蘭之後，歐美盟國對烏克蘭的支持，可能潛在的暫時嚇阻中國官員，但犯台風險只會愈來愈大。

台海動武風險逐年擴大

伯恩斯說，「我認為，當他們看著普亭在烏克蘭的經驗，可能加深疑慮，所以我要說的是，我認為潛在動武風險會在這十年和未來十年擴大。美方顯然會非常、非常審慎的關注。」

伯恩斯還提到，俄羅斯侵略烏克蘭及後續全球反應，引起習近平特別關注。

伯恩斯表示，「沒有其他外國領袖，比習近平更密切注視普亭在烏克蘭的經驗和戰事發展，我認為從許多方面來說，他(習近平)的所見令他不安而趨於審慎」。

美方近期揭露，習近平正在思量升級介入俄烏戰爭程度，這與拜登政府過往的評估大相逕庭。

中尚未決定提供俄武器

本月稍早，伯恩斯在喬治城大學(Georgetown University)演講時說，習近平一直「不太願意將俄國非常感興趣的致命武器提供給俄國，以用於烏克蘭」。

但伯恩斯此次受訪時說，北京尚未決定將致命性援助交給俄國，「我想這也是國務卿與總統認為，有必要讓對方非常清楚知道，這麼做可能會有後果。」

他表示，習近平若如此援俄，「會是風險非常高且非常不明智的賭注」。