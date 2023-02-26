1周上4天班要看職業別 有些成招聘優勢 有些恐被迫加班

每周工作時間五天變成四天，減少兩成，又必須維持100%的生產力，不同職業者反應不一。(路透)

越來越多公司行號嘗試每周工作四天，然而，嘗試過這種作法的員工和老闆，對於每周工作少一天的成效如何，看法分歧。

「華爾街 日報」25日報導，哈佛大學商學院顧問麥克納博(Brian McNaboe)表示，他發現縮短每周工作時間，可以保持整體效率。他之前在提供虛擬個人培訓的西雅圖初創公司Volt Athletics擔任技術長，團隊成功採用「彈性星期五」作法，員工可選擇在星期五工作或不工作。

麥克納博說：「從生產力角度來看，它很成功也非常受歡迎；公司決定將此作法永久化，並成為招聘優勢。」

但對某些行業勞工 來說，縮短每周工作天數未必值得。其中，曾為大型廣告公司工作的員工紐曼 (Jennifer Newman)表示，前雇主在疫情期間改採每周工作四個八小時的班，但大多數員工不得不加班才能趕上截期。「我有點懷疑那些說這是『員工福利 』的說法，」紐曼說：「根本是把五天的工作量擠進四天裡。」

廣告業員工可能像紐曼一樣認為，縮短工時又做好既有工作量，非常困難；對面向消費者的服務業來說，更是不可能的任務。

維吉尼亞州阿靈頓Federal Lock & Safe執行長格羅夫斯(Mike Groves)表示，「服務業很難這麼做。」格羅夫斯堅信公司必須每周營業五天，但他讓員工在工作與生活之間取得更多平衡：公司採每日工作七小時制，員工早上6時到班，下午1時左右下班。每日較短工時，同時提高了留存率和生產率。

「華爾街日報」指出，根據他們接獲數以百計的縮短工作天數經驗談，儘管許多勞工認為「產能」應該是唯一重要指標，不少老闆仍強調「工作時數」是衡量生產力的重要依據。

位於佛州坦帕市的艾利克森工程設計公司總裁兼執行長艾利克森(Roy Eriksson)就表示，衡量工作很難擺脫以小時為單位。他說，工資和生產力必須相互結合，目前的代表就是工作時數。「你不能隨意減少員工的工作時數，」他說：「工作時數轉化為生產力，這是支薪和福利待遇所需。」